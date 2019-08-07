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ربنا يخليلنا السيسي.. سيدة: تزوجت بقرش وأعيش منذ 80 عامًا ببيت غير آدمي

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:59 م
سيدة كبيرة مع الإعلامية
سيدة كبيرة مع الإعلامية عزة مصطفي
البهى عمرو
عرضت الإعلامية عزة مصطفي، تقريرا مع المواطنين بقرية شبيكة بمركز ملوي بمحافظة المنيا، وقال أحد المواطنين خلال التقرير إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة بالمواطنين الفقراء.

وأضاف "المواطن " خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه سعيد بما تقوم به الدولة في تطوير القرية.

وأوضح مواطن أخر خلال التقرير، أن القرية كانت مرعبة وكان بها عقارب وحشرات ولكن الآن تغيرت للأفضل، وأكد أن القرية فى حالة فرح وعيد.

وفى نفس السياق قالت سيدة من أبناء القرية تدعى نفيسة عبد الحميد موسي، :" تزوجت بقرش وأعيش فى هذا البيت منذ 80 عامًا، وربنا يخلينا السيسي وظلت السيدة تدعو للرئيس السيسي على إحساسه بالفقراء" .

وقامت سيدة أخري منقبة لم تذكر اسمها إنها تعيش فى منازل ممتلئة بالعقارب والثعابين ونعيش فى حالة صعبة.

وعرضت الإعلامية عزة مصطفى مجموعة صور للحالة الصعبة التى يعيش فيها المواطنون بالقرية.

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