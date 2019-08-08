برلماني: حياة كريمة تستكمل المبادرات الإنسانية للرئيس السيسي

أشاد النائب يونس الجاحر بمبادرة حياة كريمة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا التى أطلقها الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب، مشيرًا إلى أنها مبادرة ممتازة، وكنا محرومين من مثل هذه المبادرات خلال الفترة الماضية.





وأشار النائب يونس الجاحر فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن المبادرة تعد استكمالًا للمبادرات الإنسانية التي أطلقها الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها "100 مليون صحة" وبرنامج "تكافل وكرامة".. وغيرها من المبادرات الأخرى التى تمس المواطن.





وأوضح النائب يونس الجاحر أن مبادرة حياة كريمة تمس الفئات التي تعد تحت خط الفقر ولا تجد مأوى، الأمر الذى يؤكد أن الرئيس السيسى يضع المواطن البسيط على أولوياته خلال الفترة المقبلة.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي أقيم الأسبوع الماضى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقرًا.





ووفقًا للمبادرة فإنه يتم تقسيم القرى إلى 3 فئات حسب نسبة الفقر في هذه القرى بالإضافة إلى استهداف الأسر الأكثر احتياجا والأيتام وذوي الإعاقة، وتم العمل بالتعاون مع الشركاء من الشباب المتطوعين والمؤسسات الحكومية ووزارتيّ التضامن والتخطيط والهيئات الأهلية.





وتم وضع آلية للرصد والمتابعة لتنفيذ المبادرة بشكل دوري ورصد ردود أفعال المواطنين ونقله للجهات المعنية وإيصال المقترحات المتعلقة بتفعيل المبادرة وتجميع البيانات ووضعها أمام متخذي القرار.





كما أن المبادرة شملت أعمال النظافة وتطوير وتحديث المنازل وإرسال حملات طبية للقرى والأدوية والأمصال وتحديث جودة مياه الشرب وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة المدارس وإقامة أخرى جديدة.