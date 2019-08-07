رئيس جامعة الأزهر يشهد تخريج الدفعة 43 بصيدلة بنين الأزهر بالقاهرة

شهد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور لطفي دياب، عميد كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور مصطفى الشافعى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الناصر المغازى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور، حفل تخريج الدفعة 43 من خريجي كلية الصيدلة بنين بالقاهرة، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.



وقدم رئيس الجامعة حسب بيان المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، التهنئة للخريجين، مطالبًا إياهم بأن يكونوا نماذج مضيئة تعكس قيمة ومكانة مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأن يكونوا خير سفراء للمؤسسة العريقة، أقدم وأكبر جامعات الدنيا قاطبة.



وأضاف رئيس جامعة الأزهر، خلال كلمته للخريجين، أن قطاع الصيدلة بالجامعة وعلى رأسهم صيدلة الأزهر بنين، خرجت أجيالًا من المتميزين ومازالت تخرّج صيادلة قادرين على المساهمة في التنمية محليًا وعربيًا ودوليًا، من منطلق تخصصهم الهام والحيوي، الذى من خلاله يستطيعون التغيير والتأثير فى بناء منظومة الدواء في مصر.



وأوضح أن طلاب صيدلة الأزهر يجمعون بين الحسنيين، الانتساب للأزهر بما يمثله من قيمة دينية وروحية وأخلاقية، والانتساب لمهنة عظيمة، يشكلون فيها على اختلاف تخصصاتهم حجر أساس في المنظومة الصحية للوطن، مطالبًا أبنائه الخريجين بالاستمرار في التعلم وتطوير مهاراتهم في هذا المجال، وعدم التوقف للمنافسة في مجالات العمل الصيدلي على كافة المستويات.



كما قدم رئيس الجامعة التهنئة لأولياء الأمور، مقدمًا شكره على عظيم جهدهم خلال سنوات الدراسة وحتى التخرج، كما شكر كل من عاونهم خلال الدراسة بالكلية من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.



وخلال الحفل قام الطلاب الخريجين بأداء قسم المهنة، أعقبها تقديم عدد من الفقرات، وفي ختام الحفل كرّم رئيس الجامعة خريجين الدفعة الــ43.



جدير بالذكر أن كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة من الكليات المتميزة ، من خلال خريجين يعدون نماذج مضيئة في شتى المحافل العلمية والبحثية .