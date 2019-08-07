بمناسبة عيد الأضحى .. محافظ بني سويف يسلم 100 ألف جنيه مساعدات زواج لـ25 فتاة يتيمة

شهد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف الاحتفالية التي أقامتها مؤسسة ومسجد السيدة حورية الخيرية عقب صلاة العصر لتجهيز عدد من الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، وعلى يوسف رئيس مدينة بني سويف، وأحمد حمدي وكيل وزارة التضامن ،المستشار أحمد عباس عضو مجلس إدارة المؤسسة، وبعض قيادات مديرية الأوقاف وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة وأهالي وأسر الفتيات اليتيمات .



بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات القرآن الكريم تلتها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف بدأها بتقديم الشكر للمحافظ لحرصه على حضور الاحتفالية، وتكريم الفتيات اليتيمات بمناسبة زفافهن في هذه الأيام المباركة خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك ، مشيرًا إلى الثواب الكبير لكافل اليتيم الذي يجاور النبي "عليه الصلاة والسلام"في الجنة .



وفي ختام الاحتفالية وزع المحافظ مساعدات زواج مقدمة من مؤسسة السيدة حورية باجمالى 100 ألف جنيه على الفتيات اليتميات والبالغ عددهن 25 فتاة بواقع 4 الأف جنيهًا لكل فتاة، معربا عن سعادته لحضور هذه الاحتفالية، ومقدما التهنئة للفتيات بمناسبة الزفاف السعيد وحلول عيد الأضحى المبارك، ومتمنيا لهن التوفيق والسعادة في حياتهن الزوجية المقبلة .