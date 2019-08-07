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محافظات

محافظ بني سويف: صرف 15 مساعدة مالية عاجلة.. صور

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:02 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
عقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف "اليوم الأربعاء" اللقاء الأسبوعي للمواطنين، بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث مشاكل ومطالب المواطنين والنظر في توفير احتياجاتهم، حيث شهد اللقاء كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، ومحمد صفوت مدير عام خدمة المواطنين، وفي حضور التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومديري المديريات والمصالح الحكومية .

وخلال اللقاء ناقش المحافظ الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين المقيمين بأحد شوارع مدينة بني سويف ، يتضرر فيه من قيام أحد الأشخاص المجاورين له في الشارع بالتعدي علي الشارع المواجه، وعدم ترك المسافة المسموح بها قانونيا ، وعليه كلف المحافظ مسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة ، بفحص الشكوى على أرض الواقع الناحية الفنية والإدارية وإعداد تقرير واف للوقوف على حقيقة الوصع الحالي لاتخاذ الإجراء المناسب وفق القانون .

كما بحث المحافظ الطلب الذي تقدم به أحد أهالي قرية الكوم الأحمر، يلتمس فيه الموافقة على إنشاء منزل علي مساحة 160 مترا، بعد انتهاء مدة الترخيص الممنوح له، حيث وجه المحافظ المواطن بضرورة التقدم بطلب جديد للوحدة المحلية التابع لها لدراسته والنظر في إمكانية منحه ترخيصا جديدا، وذلك وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك . 

وفي ختام اللقاء سلم المحافظ 15 مساعدة مالية عاجلة لبعض الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية ولمساعدتهم في تحمل أعباء المعيشة والوفاء بالتزاماتهم الأسرية ، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .
محافظ بني سويف: صرف 15 مساعدة مالية عاجلة.. صور
محافظ بني سويف: صرف 15 مساعدة مالية عاجلة.. صور

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