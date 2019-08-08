عمار يا مصر بولادك.. المصريون بالخارج يطالبون بفتح باب التبرع لإعادة إعمار معهد الأورام والهجرة تستجيب بنشر أرقام حسابات التبرع.. ومليون جنيه من الشبكة المصرية للسرطان بأمريكا

مصريون بالخارج يقترحون فتح باب التبرع لإعادة إعمار معهد الأورام

بعد مطالب المصريين بالخارج.. الهجرة تخصص حسابات تبرع لصالح معهد الأورام

دعما لـ معهد الاورام .. الشبكة المصرية للسرطان بأمريكا تتبرع بـ مليون جنيه





تقدمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص شكرها للمصريين في الخارج على مواقفهم الوطنية وتواصلهم لطلب التبرع لمعهد الأورام القومي.





وأضافت الوزارة في بيان أن المصريين بالخارج حريصون دائمًا على تقديم الدعم والمساعدة لبلدهم بأشكال المختلفة، وينتهزون الفرص حتى يردوا جزءًا مما يصفونه بالجميل الذي قدمته مصر لكل أبنائها، وقالت: "هذا ما نلمسه ونستشعره من خلال سعي أعداد كبيرة من المصريين بالخارج ورغبتهم في التواجد بجانب هذا الوطن في هذه المرحلة الفارقة التي تتطلب مزيدا من الوعي بضرورة التكاتف والتلاحم بين أبنائه في الداخل والخارج، حتى نعبر بمصر إلى ما تستحقه".





وتقدمت الوزارة بالتعازي لأسر شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن الإرهاب الغاشم لن ينال من عزيمة وإرادة المصريين، ولن يثني الوطن عن مسيرته في البناء والتنمية، مرددة كلمات الرئيس: "يد تبني ويد تحارب الإرهاب".





وثمنت الوزارة إبداء رغبة المصريين المقيمين بالخارج في التبرع لمعهد الأورام القومي الذي تأثر نتيجة الحادث الإرهابي، موضحة أنه يمكن التبرع للمعهد من خلال إرسال رسالة بها رقم 777 على رقم 9797، أو إيداع التبرع عن طريق خدمة "فوري" على رقم 777، أو إيداع مبلغ التبرع في مختلف البنوك المصرية على حساب رقم 777 سويفت كود NBEGE6CX150، أو من خلال خدمة البريد المصري على ذات الرقم، إضافة إلى أنه يمكن التبرع من الخارج عن طريق كروت الائتمان من خلال موقع المعهد القومي للأورام عبر الرابط التالي:

http://www.nci.cu.edu.eg/Donation_Details.aspx





وتفاعل المصريون مع الحادث وعبروا عن تضامنهم بإطلاق حملات تبرع لصالح معهد الأورام، حيث أدانت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس حي فرساي بفرنسا، العمل الرهابي الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء امس والذي تسبب في تحطيم بعض محتويات معهد الأورام وراح ضحيته أكثر من ٢٠ قتيلا والعديد من المصابين من المارة والمرضى بمعهد الأورام.





وأضافت أن "مصر اصبحت مستهدفة وجاء الوقت ليتكاتف المصريون جميعا لإعادة إعمار معهد الأورام وتعويض المرضي وإيجاد وسيلة لتلقي تبرعات المصريين بالخارج سواء بتخصيص رقم حساب بنكي او وسيلة تبرع اخري من خلالها يتسني للمصريين بالخارج جمع التبرعات لحساب معهد الأورام".





وأفادت الدكتورة جيهان جادو بأنه إذا كان الإرهاب يريد تدمير بلادنا فنحن وراءه بالإعمار ومساندة مصر.





فيما أدان الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، الحادث الإرهابي الخسيس الذي وقع بمنطقة قصر العيني أمام معهد الأورام، نتيجة اصطدام سيارة مفخخة بثلاث سيارات أثناء سيرها عكس الاتجاه، ما أسفر عن استشهاد 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.





وقال بهجت العبيدي- في بيان له - إننا نستنكر هذا الحادث الإرهابي الخسيس ونتقدم بخالص العزاء لمصر جميعها ولأسر الشهداء، كما نبتهل لله عز وجل أن يشفي جميع المصابين.





وأضاف بهجت ان هذا الحادث الإرهابي الأثيم إنما يعكس أبشع أوجه الإرهاب التي لا تراعي حرمة الدماء لا في الزمان ولا في المكان! فلم يراعوا حرمة المرضى الآمنين، ولم يقيموا وزنا للشهر الحرام ما يثبت لكل من لديه دين ومنطق وعقل أن هؤلاء الإرهابيين لا ينتمون إلى الدين الحنيف الذي يقيم حرمة للمكان والزمان وقبلهما الدماء والإنسان .





وذكر بهجت العبيدي أنه- رغم الألم الذي يعتصره- فإنه لا يستبعد أي عمل من الإرهابيين المارقين من الدين قائلا: من يستبيحون قتل المصلين في مسجد الروضة بسيناء وضرب الكنائس، فإنهم لا يتورعون عن قتل المرضى بالمستشفيات.





أعلنت الشبكة المصرية للسرطان في الولايات المتحدة الأمريكية التبرع بمبلغ قدره مليون جنيه مصري لتقديم المساعدات اللازمة لـ معهد الأورام القومي بالقاهرة عقب الحادث الإرهابي الغادر، وكذلك دعم أسر الضحايا من أفراد الأمن الذين لقوا مصرعهم جراء هذا الحادث أثناء تأدية واجبهم بكل شرف وإخلاص.





وتواصل كل من الخبير العالمي الدكتور محمد العريان والدكتور هشام الصيرفي، كممثلين عن الشبكة المصرية للسرطان بالولايات المتحدة الأمريكية، مع وزيرة الهجرة، وأبلغاها بقرار تبرع أعضاء الشبكة بمبلغ مليون جنيه مصري دعمًا للمعهد.





وثمنت وزيرة الهجرة موقف أعضاء الشبكة المصرية للسرطان في هذا الظرف الراهن، مؤكدة أن تحركهم الفوري إنما يجسد عظمة المشاعر الوطنية التي يتحلون بها، واصفة بأنها الإنسانية في أبهى صورها.





كانت وزيرة الهجرة تقدمت بخالص التعازي لأسر شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن الإرهاب الغاشم لن ينال من عزيمة الوطن وصموده.





وأوضحت وزارة الهجرة أنه يمكن التبرع للمعهد من خلال إرسال رسالة بها رقم 777 على رقم 9797، أو إيداع التبرع عن طريق خدمة "فوري" على رقم 777، أو إيداع مبلغ التبرع في مختلف البنوك المصرية على حساب رقم 777 سويفت كود NBEGE6CX150، أو من خلال خدمة البريد المصري على ذات الرقم، إضافة إلى أنه يمكن التبرع من الخارج عن طريق كروت الائتمان من خلال موقع المعهد القومي للأورام عبر الرابط التالي: