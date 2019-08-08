برلماني: مبادرة حياة كريمة تؤكد نظرة الرئيس للفئات الأكثر فقرا

قال النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن مبادرة حياة كريمة لدعم الأسر الأكثر فقرًا التى أطلقها الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب؛ تؤكد أن الرئيس لديه نظرة إنسانية للفئات الأكثر فقرًا.





وأشار النائب يحيى كدواني فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن ديننا الإسلامي يحث على مساعدة الفقراء، مؤكدًا أن مبادرة حياة كريمة محمودة وتلقى قبولًا كبيرًا لدى الرأي العام.





ودعا النائب يحيى كدواني رجال الأعمال والقادرين إلى التبرع لصالح "حياة كريمة"، حتى يكون لهذه المبادرة مردود طيب على المستوى العام.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي أقيم الأسبوع الماضي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقرًا.





ووفقا للمبادرة فإنه يتم تقسيم القرى إلى 3 فئات حسب نسبة الفقر في هذه القرى بالإضافة إلى استهداف الأسر الأكثر احتياجا والأيتام وذوي الإعاقة، وتم العمل بالتعاون مع الشركاء من الشباب المتطوعين والمؤسسات الحكومية ووزارتيّ التضامن والتخطيط والهيئات الأهلية.





كما تم وضع آلية للرصد والمتابعة لتنفيذ المبادرة بشكل دوري ورصد ردود أفعال المواطنين ونقله للجهات المعنية وإيصال المقترحات المتعلقة بتفعيل المبادرة وتجميع البيانات ووضعها أمام متخذي القرار.





كما أن المبادرة شملت أعمال النظافة وتطوير وتحديث المنازل وإرسال حملات طبية للقرى والأدوية والأمصال وتحديث جودة مياه الشرب وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة المدارس وإقامة أخرى جديدة.