ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير احتياجات المواطنين من اللحوم والأضاحي في نحو 30 شادرا بـ شمال سيناء

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:48 م
صدى البلد
احمد صالح
قالت أماني رسلان، مدير إدارة التعاون الاستهلاكي بمديرية التموين في شمال سيناء، إنه تم توفير احتياجات المواطنين من اللحوم والأضاحي من خلال عدة اماكن على مستوى المحافظة، للعمل علي ايجاد تنافس بين التجار لمصلحة المواطن .

وأوضحت مدير إدارة التعاون الاستهلاكي بمديرية التموين في شمال سيناء، أن اماكن البيع موزعة كالتالي:

1- مدينة بئر العبد.. 6 شوادر.

2- مدينة العريش.. 14 شادرا.

3- مدينة الحسنة.. شادر جمعية تعاونية.

4- مدينة الشيخ زويد.. شادر يتبع الجمعية التعاونية.

5- مدينة نِخَلْ.. شوادر صغيرة تابعة للتجار.

وأوضحت أن الجمعيات التعاونية وفرت ما يقرب من 500 أضحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تم الاتفاق على توفير الاحتياجات عن طريق مركز البحوث الزراعية بالإسماعيلية، من خراف حية وزن من 45 – 55 كيلو جرام، بسعر 60 جنيها للكيلو قائم، وجاموس حى وزن من 450 – 550 كيلو جرام، بسعر 43 جنيه للكيلو قائم.

وأضافت أماني رسلان، أنه تم بدء الحجز عن طريق الجمعيات الاستهلاكية نظير مقدم ألف جنيه لجدية الحجز، وتولي مجلس إدارة الأسواق التعاونية استلام الكمية من مركز البحوث بالإسماعيلية وتسليمها للجمعيات لتوزيعها على الحاجزين واستلام باقي المبلغ بحسب وزن الأضحية.

ترشيحاتنا

المسماري: استهداف طائرة تركية على متنها أسلحة خطيرة داخل ليبيا

قرار جمهوري بإعادة تخصيص 47 جزيرة لصالح القوات المسلحة

حارس وست هام يحرم محمد الشناوي من الانضمام لـ ليفربول

اخبار الرياضة.. ميلوفيتش يقترب من تدريب الزمالك.. بديل صلاح في ليفربول.. مهاجم أفريقي على أعتاب الأهلي

عمري ما غسلت الكوارع .. هبة مجدى: أبويا طفش العريس وهذه تفاصيل علاقتي بحماتي.. فيديو

النني يستقر على الرحيل عن آرسنال.. ويحدد وجهته المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر هايش.. ميس حمدان بإطلالة جريئة تكشف عن المايوه..صور

بـ كاش مايوه ملون.. ليلي علوي تتألق على الشاطئ.. صورة

استعدادا لـ دوري الليجا.. وصول لاعبي ريال مدريد إلى النمسا لخوض معسكر تدريبي.. صور