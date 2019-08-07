توفير احتياجات المواطنين من اللحوم والأضاحي في نحو 30 شادرا بـ شمال سيناء

قالت أماني رسلان، مدير إدارة التعاون الاستهلاكي بمديرية التموين في شمال سيناء، إنه تم توفير احتياجات المواطنين من اللحوم والأضاحي من خلال عدة اماكن على مستوى المحافظة، للعمل علي ايجاد تنافس بين التجار لمصلحة المواطن .



وأوضحت مدير إدارة التعاون الاستهلاكي بمديرية التموين في شمال سيناء، أن اماكن البيع موزعة كالتالي:



1- مدينة بئر العبد.. 6 شوادر.



2- مدينة العريش.. 14 شادرا.



3- مدينة الحسنة.. شادر جمعية تعاونية.



4- مدينة الشيخ زويد.. شادر يتبع الجمعية التعاونية.



5- مدينة نِخَلْ.. شوادر صغيرة تابعة للتجار.



وأوضحت أن الجمعيات التعاونية وفرت ما يقرب من 500 أضحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تم الاتفاق على توفير الاحتياجات عن طريق مركز البحوث الزراعية بالإسماعيلية، من خراف حية وزن من 45 – 55 كيلو جرام، بسعر 60 جنيها للكيلو قائم، وجاموس حى وزن من 450 – 550 كيلو جرام، بسعر 43 جنيه للكيلو قائم.



وأضافت أماني رسلان، أنه تم بدء الحجز عن طريق الجمعيات الاستهلاكية نظير مقدم ألف جنيه لجدية الحجز، وتولي مجلس إدارة الأسواق التعاونية استلام الكمية من مركز البحوث بالإسماعيلية وتسليمها للجمعيات لتوزيعها على الحاجزين واستلام باقي المبلغ بحسب وزن الأضحية.