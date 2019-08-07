فوائد الرضاعة الطبيعية وتأثيرها الصحي.. ندوة بـ مركز النيل للإعلام في السويس

تحتفل منظمة الصحة العالمية بالاسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية والذى يصادف كل عام من 1-7 اغسطس للتشجيع على الرضاعة الطبيعية وتحسين صحة الرضع فى أنحاء العالم.



ونظم مركز النيل للاعلام بالسويس التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة، اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس، حول فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل وتاثيرها الصحى، وذلك فى إطار محور المشكلة السكانية.



وحاضر في الندوة إيناس السيد ناجى مسئول إعلام تنظيم الأسرة والتثقيف الصحى إدارة فيصل الصحية وبحضور دكتورة نيفين السيد ناجى إدارة الإعلام والتثقيف الصحى بالشئون الصحية وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الشئون الصحية وتوجية التربية الإجتماعية بإدارة شمال التعليمية بقيادة عبد السلام فؤاد موجه اول تربية اجتماعية وحضور توجيه التربية الاجتماعية واعضاء مكتب الخدمة الاجتماعية كاميليا بشرى ودكتورة فاطمة يوسف وعدد كبير من الاخصائيين بإدارة شمال وجنوب التعليمية واخصائيين ورائدات بالشئون الصحية والاجتماعية.



ويأتى الاحتفال احياء لذكرى اعلان إينوشينتى الموقع عام ١٩٩٠، من قبل واضعى السياسات الحكوميين ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ومنظمات أخرى لحماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية.



وتحدثت إيناس السيد ناجى عن فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل واوضحت أن الرضاعة الطبيعية تقلل من مخاطر إصابة الامهات بسرطان الثدى وسرطان المبيض وداء السكرى وأمراض القلب.



وقالت إيناس السيد ناجي إن التقديرات تشير إلى أن الرضاعة تحول دون حدوث ٢٠ الف حالة من وفيات الأمهات سنويا بسرطان الثدى وايضا تعزز الرضاعة تحسبن لصحة الامهات والتى تنقذ اكثر من ٨٠٠ الف من الأطفال سنويا دون 6 أشهر.



واكدت إيناس السيد ناجي أن منظمة الصحة تعمل هذا العام مع اليونسيف والشركاء على تعزيز أهمية وضع سياسات مراعية للأسرة من أجل تمكين الرضاعة الطبيعية ومساعدة الوالدين على رعاية اطفالهن والارتباط بهم فى مرحلة عمرية مبكرة والندوة بهدف إعادة إنشاء ثقافة عالمية للرضاعة الطبيعية وتقديم الدعم للرضاعة الطبيعية فى كل مكان.



وفى نهاية الندوة نوهت إيناس السيد ناجي عن حملة الكشف المبكر لسرطان الثدى الذى ستبدأ فى السويس اول سبتمبر وضرورة الكشف لجميع السيدات للاطمئنان عن صحتهن والحفاظ عليها وعلى كيان الأسرة المصرية.