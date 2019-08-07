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رياضة

نجم الجزائر: لم أرفض العين الإماراتى وتأقلمت سريعا مع منظومة الزعيم

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:28 م
صدى البلد
عمر سلامة
أعرب الجزائري، عبدالرحمن مزيان، لاعب نادي العين الإماراتى عن سعادته بالتواجد في فريق العين موضحًا أنه لم يرفض أبدًا العرض العيناوي، قائلا: «منذ أن التحقت بصفوف معسكر الفريق مع نهاية المرحلة الأولى في النمسا لم يساورني أي شعور بأنني لاعب جديد بقائمة الزعيم على الإطلاق، خصوصًا بعد الترحيب اللافت من زملائي اللاعبين والجهاز الفني بقيادة إيفان ليكو وكذلك الجهاز الإداري للفريق، ومن قبلهم جمهور نادي العين ومنحني الجميع إحساسًا رائعًا وكأنني منهم وفيهم الأمر الذي عزز من معدل انسجامي وسط اللاعبين في أجواء معسكر الفريق».

وردًا على سؤال حول مدى شعوره بالتأقلم في منظومة اللعب، قال عبدالرحمن مزيان: «المؤكد أن الفترة التي أمضيتها في المعسكر ليست كاملة لذلك لم ألعب في المباريات الودية التي خاضها العين سوى شوطين فقط مع الفريق بالمعسكر، ولكنني بسبب العوامل المحيطة بطبيعة تعامل الجميع في منظومة الفريق والتي تتأسس على روح العائلة الواحدة أشعر بأنني تأقلمت مع منظومة اللعب بنسبة 70%».

وحول المدرب الكرواتي، إيفان ليكو، قال: «مدرب العين يتمتع بشخصية قوية ويجيد أسلوب التعامل مع الجميع ويهتم بأدق التفاصيل الخاصة بالالتزام التكتيكي وتعتمد طريقة لعبه على الكرة الجماعية».

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