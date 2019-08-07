العثور على قطع أثرية داخل منزل في إحدى قرى بني سويف.. صور

قررت النيابة العامة ببني سويف، اليوم الأربعاء، إيداع عدد من القطع الأثرية، داخل المخزن المتحفي بإهناسيا، بعد العثور عليها في منزل مواطن في قرية غياضة الغربية التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف.



وشكل جمال السمسطاوى مدير عام آثار مصر الوسطى لجنة برئاسة عمر زكى مدير عام آثار بني سويف، وعضوية قرني فرحات مدير عام ترميم بني سويف والفيوم، محسن جاب الله، ربيع عويس، أحمد سيد، محمد على، مفتشي آثار بني سويف، وأجرت معاينة للمنزل، حيث تبين وجود حفرة في مدخله مباشرة غير منتظمة الشكل على عمق حوالى 3 أمتار.



فيما عثرت اللجنة في إحدى غرف المنزل على عدد من القطع الأثرية عبارة عن كتلة من حجر الجرانيت الرمادي ترجع للعصر الفرعوني مقاسها 103 سم طول × 32 سم عرض× 45 سم ارتفاع، عليها بعض الحروف الهيروغليفية، وإناء فخاري مكسور فاقد لأجزاء، لا توجد عليه زخارف، قبل أن تصدر النيابة العامة قراراها المتقدم.



ونقلت اللجنة، القطع الأثرية، وأودعتها بالمخزن المتحفى بإهناسيا تحت إشراف أمنى، برئاسة العميد محمد فراج رئيس قسم شرطة السياحة والآثار ببني سويف، بعد موافقة الدكتور مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار على فتح المخزن.



وتحرر محضر رقم 4013 لسنة 2019 إداري ببا.