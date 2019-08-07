ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على قطع أثرية داخل منزل في إحدى قرى بني سويف.. صور

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:47 م
قطع أثرية داخل منزل
قطع أثرية داخل منزل بإحدي قري بني سويف
محمد عبد الحليم
قررت النيابة العامة ببني سويف، اليوم الأربعاء، إيداع عدد من القطع الأثرية، داخل المخزن المتحفي بإهناسيا، بعد العثور عليها في منزل مواطن في قرية غياضة الغربية التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف.

وشكل جمال السمسطاوى مدير عام آثار مصر الوسطى لجنة برئاسة عمر زكى مدير عام آثار بني سويف، وعضوية قرني فرحات مدير عام ترميم بني سويف والفيوم، محسن جاب الله، ربيع عويس، أحمد سيد، محمد على، مفتشي آثار بني سويف، وأجرت معاينة للمنزل، حيث تبين وجود حفرة في مدخله مباشرة غير منتظمة الشكل على عمق حوالى 3 أمتار.

فيما عثرت اللجنة في إحدى غرف المنزل على عدد من القطع الأثرية عبارة عن كتلة من حجر الجرانيت الرمادي ترجع للعصر الفرعوني مقاسها 103 سم طول × 32 سم عرض× 45 سم ارتفاع، عليها بعض الحروف الهيروغليفية، وإناء فخاري مكسور فاقد لأجزاء، لا توجد عليه زخارف، قبل أن تصدر النيابة العامة قراراها المتقدم.

ونقلت اللجنة، القطع الأثرية، وأودعتها بالمخزن المتحفى بإهناسيا تحت إشراف أمنى، برئاسة العميد محمد فراج رئيس قسم شرطة السياحة والآثار ببني سويف، بعد موافقة الدكتور مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار على فتح المخزن.

وتحرر محضر رقم 4013 لسنة 2019 إداري ببا.
العثور على قطع أثرية داخل منزل في إحدى قرى بني سويف.. صور
العثور على قطع أثرية داخل منزل في إحدى قرى بني سويف.. صور
العثور على قطع أثرية داخل منزل في إحدى قرى بني سويف.. صور

ترشيحاتنا

أحمد موسى يؤدي العمرة فور وصوله إلى السعودية .. فيديو

تفننت في تعذيبي.. هبة ضحية جبروت مرات الأب بدمياط تروي لحظات الألم.. فيديو وصور

أول تعليق رسمي من بريطانيا على حادث انفجار معهد الاورام

يتراجع لـ 14.5 جنيه.. خبير يتوقع انخفاض الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي

شاهد.. هكذا رد محمد رمضان على شائعة زواجه من حلا شيحة

فيديوجراف| يأكل بملعقة ذهب.. معلومات لن تصدقها عن سلطان بروناي‎

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر هايش.. ميس حمدان بإطلالة جريئة تكشف عن المايوه..صور

بـ كاش مايوه ملون.. ليلي علوي تتألق على الشاطئ.. صورة

استعدادا لـ دوري الليجا.. وصول لاعبي ريال مدريد إلى النمسا لخوض معسكر تدريبي.. صور