ننتظر مواجهة مثيرة مع الزمالك.. رؤوف بن خليف يهنئ الترجي بـ دوري أبطال أفريقيا

نشر المعلق الرياضى رؤوف بن خليف صورة لفريق الترجى التونسى عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" للاحتفال بتوييج الفريق رسميًا ببطولة دورى أبطال أفريقيا.





وعلّق "رؤوف" بن خليف على الصورة، قائلاً: #الترجي هو بطل أفريقيا.. هكذا كان القرار الأخير والرسمي لنسخة قد لا تُنسى أحداثها أبدًا في تاريخ المسابقات القارية وحتى العالمية نظرًا لكثرة اللغط الذي لاحق تطورات الملف الخاص بها.. ونتيجة لذلك سيواجه الترجي #الزمالك في مباراة السوبر والتي من الأكيد أنها ستكون مثيرة ومشوقة.



