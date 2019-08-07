ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ننتظر مواجهة مثيرة مع الزمالك.. رؤوف بن خليف يهنئ الترجي بـ دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:35 م
صدى البلد
كريم ناصر
نشر المعلق الرياضى رؤوف بن خليف صورة لفريق الترجى التونسى عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" للاحتفال بتوييج الفريق رسميًا ببطولة دورى أبطال أفريقيا. 

وعلّق "رؤوف" بن خليف على الصورة، قائلاً: #الترجي هو بطل أفريقيا.. هكذا كان القرار الأخير والرسمي لنسخة قد لا تُنسى أحداثها أبدًا في تاريخ المسابقات القارية وحتى العالمية نظرًا لكثرة اللغط الذي لاحق تطورات الملف الخاص بها.. ونتيجة لذلك سيواجه الترجي #الزمالك في مباراة السوبر والتي من الأكيد أنها ستكون مثيرة ومشوقة. 

جاء تعليق رؤوف بن خليف بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف الترجى التونسى بطل لإفريقيا اعتماد نتيجة فوزه على الوداد المغربى في المباراة النهائية التي أثارت الجدل بسبب عطل تقنية الفار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تتويج الترجي.. مانشتات مثيرة من الصحف التونسية

صدمة قوية لرئيس الترجي التونسي من الاتحاد الافريقي

3 قرارات إضافية لـ كاف بشأن مباراة الترجي والوداد ..تعرف عليها

على حساب الوداد.. إلغاء قرار الكاف وإعلان الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا

بأمر Fifa .. الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا ويواجه الزمالك في السوبر

أول رد من الكاف على قرار المحكمة الرياضية إلغاء إعادة نهائي دوري الأبطال

ترشيحاتنا

كارثة نووية تهدد العالم إذا لم يتم تدارك آثار مفاعل تشرنوبل.. تعرف على السبب

اللجنة المؤقتة في الطريق.. 7 مرشحين بارزين لقيادة اتحاد الكرة بعد العيد

ننتظر مواجهة مثيرة مع الزمالك.. رؤوف بن خليف يهنئ الترجي بـ دوري أبطال أفريقيا

السيسي أمر ببدء العمل.. محافظ السويس: 600 مليون جنيه تكلفة تطوير طريق السويس الإسماعيلية

أهمها تتويج الترجي .. 5 قرارات للكاف حول أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا

طالب: دراسة الطب في روسيا أفضل من مصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر هايش.. ميس حمدان بإطلالة جريئة تكشف عن المايوه..صور

بـ كاش مايوه ملون.. ليلي علوي تتألق على الشاطئ.. صورة

استعدادا لـ دوري الليجا.. وصول لاعبي ريال مدريد إلى النمسا لخوض معسكر تدريبي.. صور