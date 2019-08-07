تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك استعدادا لبطل الصومال

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا أمس الثلاثاء، في المباراة الودية أمام المتحدة للإسكان، تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي .



ووضع انطونيو مدرب الأحمال لفريق الزمالك ، برنامجا لهذه المجموعة منعا لتعرضهم للإرهاق.



ويواصل الزمالك تدريباته لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال ، الأحد المقبل 11 أغسطس الجاري ، في الدور التمهيدي لدورى أبطال أفريقيا.



كانت مباراة الزمالك الودية أمام المتحدة للإسكان انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 4 – 1.