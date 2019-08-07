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رياضة

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك استعدادا لبطل الصومال

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:36 م
الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعى - ملك موسى
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا أمس الثلاثاء، في المباراة الودية أمام المتحدة للإسكان، تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي .

ووضع انطونيو مدرب الأحمال لفريق الزمالك ، برنامجا لهذه المجموعة منعا لتعرضهم للإرهاق.

ويواصل الزمالك تدريباته لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال ، الأحد المقبل 11 أغسطس الجاري ، في الدور التمهيدي لدورى أبطال أفريقيا.

كانت مباراة الزمالك الودية أمام المتحدة للإسكان انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 4 – 1.

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