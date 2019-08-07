هشام جبر مشرفا على قصر المانسترلي ومتحف أم كلثوم ومصطفى محمد لـ بيت الغناء العربي

أصدرت وزارة الثقافة قرارين يقضيان بتكليف الموسيقار هشام جبر بالإشراف على النشاط الفنى والثقافى بقصر المانسترلى ومتحف أم كلثوم بالمنيل ، وندب الدكتور مصطفى محمد الأستاذ بأكاديمية الفنون للعمل مشرفًا على بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك.



ووجهت الوزارة كلًا منهما باعداد وتنفيذ برنامج للأنشطة الثقافية والفنية يواكب الخطة الرامية إلى تقديم ألوان إبداعية جادة تهدف إلى بناء المجتمع وتنمية الإنسان والارتقاء بالوجدان .



جدير بالذكر أن هشام جبر مؤلف موسيقي مصري ولد في 17 يناير 1972، تخرج فى كونسرفتوار القاهرة بتقدير امتياز ثم التحق بأوركسترا القاهرة السيمفونى عام 1992 ، وضع موسيقى أكثر من 30 عرضا مسرحيا لفرق مصرية وأجنبية ، إضافة إلى الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام الروائية والوثائقية ، كتب مجموعة المؤلفات للأوركسترا الى جانب العديد من الأعمال للأطفال ، أسس عام 2006 مجموعة القاهرة لموسيقى الحجرة ، قاد الكثير من فرق الأوركسترا فى مختلف دول العالم وتولى العديد من المناصب ، حصل على وسام فارس الفنون والآداب من الجمهورية الفرنسية عام 2018 .



أما مصطفى محمد حصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف من أكاديمية الفنون ويعمل أستاذًا بها.