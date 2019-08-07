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رياضة

تدريبات إضافية لثنائي الزمالك قبل مواجهة بطل الصومال

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:43 م
شيكابالا
شيكابالا
منتصر الرفاعى - ملك موسى
أدى الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا وأيمن حفني لاعبا الفريق الأول بالزمالك ، تدريبات إضافية علي هامش المران المقام حاليًا في النادي.

وخاض الثنائي شيكا وحفني التدريبات الإضافية ، طبقا لبرنامج وضعه الجهاز الفني بقيادة طارق يحيي لزيادة معدلات اللياقة البدنية لهما وتجهيزهما بشكل مثالي للفترة المقبلة.

ويواصل الزمالك تدريباته لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال ، الأحد المقبل 11 أغسطس الجاري ، في الدور التمهيدي لدورى أبطال أفريقيا.

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