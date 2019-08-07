تدريبات إضافية لثنائي الزمالك قبل مواجهة بطل الصومال

أدى الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا وأيمن حفني لاعبا الفريق الأول بالزمالك ، تدريبات إضافية علي هامش المران المقام حاليًا في النادي.



وخاض الثنائي شيكا وحفني التدريبات الإضافية ، طبقا لبرنامج وضعه الجهاز الفني بقيادة طارق يحيي لزيادة معدلات اللياقة البدنية لهما وتجهيزهما بشكل مثالي للفترة المقبلة.



ويواصل الزمالك تدريباته لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال ، الأحد المقبل 11 أغسطس الجاري ، في الدور التمهيدي لدورى أبطال أفريقيا.