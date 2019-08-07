بـ الحرير.. إنجي المقدم تبهر متابعيها بـ إطلالة ناعمة

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورًا لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وهي بإطلالة أنيقة وجذابة للغاية.



وارتدت إنجي المقدم "فستان حرير" باللون الأبيض المنقوش باللون الجنزارى، بذيل طويل من الأمام، وقد تنامت هذه الإطلالة مع ثنايا جسدها الممشوق.



وتركت إنجي المقدم شعرها منسدلاً عبر اكتافها بطريقة مميزة وجذابة، مع اختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، ووضعت اللون الكشميري كأحمر شفاه.



وأكملت إنجي المقدم إطلالتها بارتداء بعض اللمسات البسيطة من الاكسسورات، فقد اختارت ارتداء بعض الأساور على يدها وعقد باللون الذهبي، مع ارتداء حذاء شفاف، مع حقيبة مميزة للغاية.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..