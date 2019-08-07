خليفة أدهم: مجمع الأسمدة الفوسفاتية يغطي احتياجات السوق المحلي والعالمي

قال خليفة أدهم ، رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي، إن القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري ترتفع باستمرار.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج " اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، أن فرص العمل داخل المجتمعات الصناعية الإنتاجية الجديدة مشروعه ومستمرة ، موضحا أن المشروعات القومية الجديدة تراعي كل الاشتراطات الصحية ومعايير الأمن والسلامة.



وأوضح ان الدولة المصرية تستطيع من خلال مجمع الأسمدة الفوسفاتية الذي افتتحه الرئيس السيسي صباح اليوم ، تغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى دول العالم.



