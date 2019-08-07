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رياضة

تدريب الزمالك.. جلسة بين طارق يحيى وأيمن حفني.. تأهيل شيكابالا.. ومران خفيف لـ علاء

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:56 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسى
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، الذين شاركوا أمس الثلاثاء، في ودية المتحدة للإسكان، تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي.

ووضع انطونيو مدرب الأحمال، برنامجًا خاصًا لتدريب المجموعة التي شاركت في المباراة منعًا لتعرّضهم للإرهاق.

وعقد طارق يحيي، المدير الفني المؤقت للفريق جلسة قصيرة مع أيمن حفني صانع ألعاب الفريق علي هامش المران، ومنح طارق يحيي، خلال الجلسة أيمن حفني بعض التعليمات الفنية والنصائح استعدادًا للفترة المقبلة.

وأدى الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا وأيمن حفني لاعبا الفريق الأول بالزمالك، تدريبات إضافية علي هامش المران المقام حاليًا في النادي.

وخاض الثنائي شيكا وحفني التدريبات الإضافية، طبقًا لبرنامج وضعه الجهاز الفني لزيادة معدلات اللياقة البدنية لهما وتجهيزهما بشكل مثالي للفترة المقبلة.

كما يواصل الثنائي محمد عبدالشافي وإسلام جابر، لاعبًا الزمالك تأدية البرنامج الموضوع لهم لتجهيزهما للفترة المقبلة، بينما أدى محمود علاء مدافع الفريق، تدريبات تأهيل خفيفة بالكرة علي هامش المران المقام حاليًا، يأتي ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب للتعافي وتجهيزه للفترة المقبلة.

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