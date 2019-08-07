تدريب الزمالك.. جلسة بين طارق يحيى وأيمن حفني.. تأهيل شيكابالا.. ومران خفيف لـ علاء

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، الذين شاركوا أمس الثلاثاء، في ودية المتحدة للإسكان، تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي.





ووضع انطونيو مدرب الأحمال، برنامجًا خاصًا لتدريب المجموعة التي شاركت في المباراة منعًا لتعرّضهم للإرهاق.





وعقد طارق يحيي، المدير الفني المؤقت للفريق جلسة قصيرة مع أيمن حفني صانع ألعاب الفريق علي هامش المران، ومنح طارق يحيي، خلال الجلسة أيمن حفني بعض التعليمات الفنية والنصائح استعدادًا للفترة المقبلة.





وأدى الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا وأيمن حفني لاعبا الفريق الأول بالزمالك، تدريبات إضافية علي هامش المران المقام حاليًا في النادي.





وخاض الثنائي شيكا وحفني التدريبات الإضافية، طبقًا لبرنامج وضعه الجهاز الفني لزيادة معدلات اللياقة البدنية لهما وتجهيزهما بشكل مثالي للفترة المقبلة.



