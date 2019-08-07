مسيرة صامتة لمئات المحامين لدعم الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج

نظم مئات المحامين مسيرة حاشدة في هونج كونج اليوم الأربعاء لدعم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، على هامش التظاهر ضد مشروع قانون مقترح من شأنه أن يسمح بتسليم المجرمين إلى الصين، مما يدل على الدعم الذي لا تزال تتمتع به الحركة في المنطقة على الرغم من تحذيرات بكين القاسية.



ووفقًا لوكالة فرانس برس، ارتدى المحامون ملابس سوداء، وكانوا يسيرون صامتين فى سلام تحت أشعة الشمس الحارقة من المحكمة العليا إلى وزارة العدل. ويعد هذا التظاهر الثانى من نوعه، منذ أوائل يونيو من قبل هؤلاء المهنيين الذين عادة ما يقفون بعيدا عن المظاهرات.



كانت بكين وجهت أقوى تحذير إلى المتظاهرين الذين يتحدون النظام الشيوعي لمدة شهرين ماضيين، حيث قال المتحدث باسم مكتب شؤون هونج كونج وماكو، يانج جوانج: " من يلعب بالنار ستحرقه فى النهاية".



وأضاف "لا يجب أن تقللوا من شأن التصميم القوى والقوة الهائلة للحكومة الصينية" موجها الاتهامات لبعض المتظاهرين بالتسبب في إثارة الجدل، بدعم من قوات أجنبية غير محددة.



وقال المحامون المشاركون فى التظاهر الصامت إنهم يدعمون المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، ويجب إجراء تحقيق مستقل وتنفيذ القانون. كما احتجوا على الملاحقات القضائية التي رفعها الادعاء، والتي تعتبر ذات دوافع سياسية.



كانت شرطة هونج كونج ألقت القبض على أكثر من 500 متظاهر، واتهمت العشرات بأعمال الشغب، وهو جرم قد يواجه المتهم بسببه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.