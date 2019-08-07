الرئيس الإنسان.. السيسى يطلق مبادرة حياة كريمة لدعم الأسر الأكثر فقرا.. نواب: تلقى قبولا كبيرا لدى الرأى العام.. وساهمت فى بناء منازل وصرف إعانات لمواطني القرى

برلمانى:

حياة كريمة إستكمال للمبادرات الإنسانية للرئيس السيسى

نائب:

حياة كريمة مبادرة إيجابية تشارك فيها كل مؤسسات المجتمع المدنى

برلمانى:

مبادرة حياة كريمة تؤكد أن الرئيس لديه نظرة إنسانية للفئات الأكثر فقرا



يوما بعد يوم يثبت الرئيس السيسى أنه إنسان ويشعر بالفئات الفقيرة التى تحتاج إلى الرعاية والإهتمام ، وظهر ذلك مؤخرا بعد إطلاقه مبادرة حياة كريمة لدعم الأسر الأكثر إحتياجا خلال مؤتمر الشباب الأسبوع الماضى.





وأكد عدد من النواب ان هذه المبادرة تلمس الفئات التى تعتبر تحت خط الفقر ولا تجد مأوى لها ، الأمر الذى يؤكد أن الرئيس السيسى يضع المواطن البسيط على أولوياته خلال الفترة المقبلة ، كما دعوا رجال الأعمال والقادرين للتبرع لمبادرة حياة كريمة ، حتى يكون لهذه المبادرة مردود طيب على المستوى العام.



فى البداية أشاد النائب يونس الجاحر ، بمبادرة حياة كريمة لدعم الأسر الأكثر إحتياجا التى أطلقها الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب ، مشيرا إلى أنها مبادرة ممتازة ، وكنا محرومين من مثل هذه المبادرات خلال الفترة الماضية.



وأشار الجاحر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه المبادرة تعتبر إستكمال للمبادرات الإنسانية التى أطلقها الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية وعلى رأسها 100 مليون صحة وبرنامج تكافل وكرامة ، وغيرها من المبادرات الاخرى التى تلمس المواطن المصرى.



كما أوضح عضو مجلس النواب أن مبادرة حياة كريمة تلمس الفئات التى تعتبر تحت خط الفقر ولا تجد مأوى لها ، الأمر الذى يؤكد أن الرئيس السيسى يضع المواطن البسيط على أولوياته خلال الفترة المقبلة.



وقال النائب حمادة القسط أن مباردة حياة كريمة يجابية تشارك فيها كل مؤسسات المجتمع المدنى من أجل مساعدة كل الأسر الأكثر إحتياجا فى مصر.



وأشار القسط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى هناك مؤسسات قامت بدور كبير فى دعم الأسر الأكثر فقرا وهى مؤسسة الزكاة ومؤسسة مصر الخير ، مؤكدا أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى كفيلة بهذا الأمر.



وأكد عضو مجلس النواب أننا كمجتمع ريفى لمسنا تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" على أرض الواقع ، حيث ساهمت هذه المبادرة فى بناء منازل وصرف إعانات للأسر الأكثر فقرا فى عدد من القرى بالمحافظات الأكثر إحتياجا.



وقال النائب يحيى كدوانى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن هذه المبادرة تؤكد أن الرئيس لديه نظرة إنسانية للفئات الأكثر فقرا.



وأشار كدوانى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان ديننا الإسلامى الحنيف يحث على مساعدة الفقراء ، مؤكدا أن مبادرة كحياة كريمة محمودة وتلقى قبول كبير لدى الرأى العام.



ودعا عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان رجال الأعمال والقادرين للتبرع لمبادرة حياة كريمة ، حتى يكون لهذه المبادرة مردود طيب على المستوى العام.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي أقيم الأسبوع الماضى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقرًا.



ووفقا للمبادرة فإنه يتم تقسيم القرى إلى 3 فئات حسب نسبة الفقر في هذه القرى بالإضافة إلى استهداف الأسر الأكثر احتياجا والأيتام وذوي الإعاقة، وتم العمل بالتعاون مع الشركاء من الشباب المتطوعين والمؤسسات الحكومية ووزارتيّ التضامن والتخطيط والهيئات الأهلية.



كما تم وضع آلية للرصد والمتابعة لتنفيذ المبادرة بشكل دوري ورصد ردود أفعال المواطنين ونقله للجهات المعنية وإيصال المقترحات المتعلقة بتفعيل المبادرة وتجميع البيانات ووضعها أمام متخذي القرار.



كما أن المبادرة شملت أعمال النظافة وتطوير وتحديث المنازل وإرسال حملات طبية للقرى والأدوية والأمصال وتحديث جودة مياه الشرب وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة المدارس وإقامة أخرى جديدة.

