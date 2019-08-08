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برلمان

برلماني: حل المشاكل داخل القارة السمراء يجب أن يكون إفريقيا خالصا

الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:09 ص
اللواء حمدى بخيت
اللواء حمدى بخيت
أسامة علي
قال اللواء حمدى بخيت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب إن المطالبات البرلمانية الأفريقية بإعداد قانون نموذجى لحسن إدارة المياه داخل القارة السمراء توجه محمود، ويتفق ما استراتيجية مصر بشأن أن تكون حلول المشاكل الموجودة بالقارة هى حلول أفريقيه خالصة.

وأضاف اللواء حمدى بخيت خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أى تدخل أجنبى لحل المشاكل الموجودة بالقارة يعمقها أكثر لأن الحل دائما يصب فى صالح الدولة الأفريقية التى تخدم مصالح الدول الأجنبية، مشيدا بدور لجنة فض النزاع والعلاقات الدولية التابعة للبرلمان الافريقى كنموذج افريقى مهم فى حل النزاعات الموجودة.

وأوضح اللواء حمدى بخيت أنه للوصول إلى قانون نموذجى لحسن إدارة المياه بأفريقيا يجب تجميع كافة الاتفاقيات الخاصة بالمياه مثل اتفاقيات حوض النيل ودراستها وإيجاد آلية للتوافق بشأنها لأن بعض الدولة تؤيد وتنفذ الاتفاقيات وأخرى لا تنفذها.

ودعا النائب المغربى نور الدين قربال، لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقي، إلى العمل على تجميع كل التشريعات الخاصة بالمياه فى القارة الإفريقية، وتوحيدها فى تشريع واحد تمهيدا لعرضه على البرلمان الإفريقى.

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