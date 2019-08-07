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تطور مثير في قضية فتاة بريطانية اتهمت 12 إسرائيليا باغتصابها فى قبرص.. شاهد

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:30 م
ضحية الاغتصاب المزعوم
ضحية الاغتصاب المزعوم في قبضة الشرطة
محمد علي
شهدت محاكمة مراهقة بريطانية تبلغ من العمر 19 عامًا اتهمت 12 إسرائيليًا بإغتصابها جماعيًا في قبرص، تطورًا مثيرًا اليوم مع استقالة محاميها من القضية، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال المحامي للمحكمة إنه سيتنحى عن تمثيلها بعد "خلاف خطير مع أسرتها".

وذكر المحامي أندرياس بيتاجيس إن الخلاف يمنعه من استكمال الدفاع في هذه القضية، وهو ما أدى إلى خروجه من المحكمة محاطا بمساعدين.

يُعتقد أن قرار بيتاديس مرتبط بدور محامي بريطاني، زعم أن الفتاة قد أُجبرت على سحب ادعاءاتها بالاغتصاب الجماعي.

وأضاف المحامي أندرياس بيتاجيس:'كان هناك خلاف مع موكلتي وعائلتها حول الطريقة التي يجب أن نواصل بها القضية. لا أستطيع أن أقول تفاصيل عماحدث لأنه سيكون خرقا للسرية".

واشار محامي حقوق الإنسان مايكل بولاك إلى إن هناك شيئا مفقودا في هذه القضية، حيث إن الضحية كان لديها بيان قالته للشرطة وطلب منها التوقيع عليه بعد ثماني ساعات قضتها في مركز للشرطة.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإنه يوجد هناك ادعاء، بأنها أُبلغت أن صديقاتها سيُتهمن بالتآمر ما لم تسحب ادعاءها بالاغتصاب الذي أدى إلى اعتقال 12 رجلًا إسرائيليًا.
تطور مثير في قضية فتاة بريطانية اتهمت 12 إسرائيليا باغتصابها فى قبرص.. شاهد
تطور مثير في قضية فتاة بريطانية اتهمت 12 إسرائيليا باغتصابها فى قبرص.. شاهد

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