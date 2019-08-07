حياة كريمة.. افتتاح أول بئر شاطئي لـ إنتاج مياه الشرب في الخصوص



وأشار إلى أنه جرى تأهيل مفتشين من المهندسين المصريين بالشركة لمنح تلك الشهادة من خلال التفتيش على المعايير والمتطلبات القياسية في تشغيل المحطات، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وتأهيل الكوادر، منوها بأنه جارٍ تطبيق نموذج جديد بالمحطات MASTR، يجري من خلاله إدخال بيانات المحطة والمكونات والأدوات ليقدم البرنامج مواعيد الصيانة المقترحة لكل جزء منها حفاظا على الأصول والاستثمارات التي تضخ في هذا القطاع.



وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، على الدعم المستمر لنوادي رورتاري حيث بلغ حجم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مدينه قليوب 7.5 مليون جنيه، وجارٍ دراسة إنشاء مشروعات في مدينه بلقس.



أوضح مجاهد أن "نصيب الفرد من المياه في الخصوص لا يتعدى 90 لترا في اليوم، ونهدف إلى التوسع في تنفيذ الآبار الشاطئية كنوع من الحلول العاجلة في مدينة الخصوص وغيرها من المناطق"، مشيرا إلى أن الشركة لديها خريطة لمواقع الآبار الشاطئية تبلغ 25 موقعا على مستوى المحافظة.



وقال الدكتور شريف والي، محافظ منطقة روتاري إن القليوبية من أهم المحافظات من حيث الكثافة السكانية والمساحة، الأمر الذي دفع "رورتاري" لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف الصحي لخدمة المواطن القليوبي.



وأضاف أن مجالات عمل روتاري متنوعة مثل إجراء عمليات القلب المفتوح ومحو الأمية وإنشاء مدارس جديدة، وتغطية أسقف القرى ومد مواسير المياه، مشيرا إلى أنه سيجري تقديم الدعم المستمر لمشروعات المياه بالقليوبية.



وأوضح أنه جرى إنشاء 6 آلاف وصلة مياه في الصعيد، و4 آلاف وصله صرف صحي بالفيوم وسوهاج والمنوفية، كما نفذت مشروع القرض الدوار بتكلفة بلغت نحو 550 ألف جنيه في شبين القناطر.



وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزا لنشر التوعية الصحية، وفكرة الحنفية الموفرة وتنظيف شواطئ مياه النيل.



ومن جانبه، قال دكتور رفعت عبد الوهاب المستشار الفني والهندسي بالشركة القابضة، إن الآبار الشاطئية هي وحدات للترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار (RBF)، وبدأت تلك التقنية في مصر بأبحاث بين أكاديمية البحث العلمي وإحدى الجامعات الألمانية، حيث جرى عمل خريطة للترشيح الطبيعي على المستوى القومي وتحديد أكثر من 500 موقع صالحة لتنفيذ وحدات الترشيح الطبيعي.



وأضاف أن 80 % من برلين تعتمد على تقنية الترشيح الطبيعي كمصدر لمياه الشرب، و35 % في أمستردام، بالإضافة إلى دول مثل الصين والهند، مشيرا إلى أن تكنولوجيا الترشيح الطبيعي واجهت بعض التحديات في مصر أهمها الخلط بينها وبين المياه الجوفية.



وتابع عبد الوهاب أنه جرى إنشاء نحو 40 مشروع بئر شاطئي في محافظات المنيا وبني سويف والأقصر، بتكلفة اقتصادية سواء في الإنشاء أو التشغيل أو الصيانة.



وأضاف أنه يجري عمل بئر اختباري لقياس مدى نفاذية التربة وسرعة المياه وعمق النهر، واتخاذ كافة التدابير لإنتاج مياه أمنة 100% دون أي مشكلات، حيث يستغرق زمن إنشاء الوحدة مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.



في سياق متصل، افتتح رئيس الشركة القابضة والمحافظ أعمال إحلال وتجديد محطة مياه كفر شبين المرشحة بطاقة 10 آلاف م3 / يوم، بتكلفة 4 ملايين و285 ألف جنيه، لتحسين الخدمة المقدمة لـ76 ألف نسمة لسكان كفر شبين والقرى التابعة لها.



أطلقت محافظة القليوبية، اليوم، بالتعاون مع نادي الروتاري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، أول بئر شاطئي في المحافظة لإنتاج مياه شرب لأهالي مدينة الخصوص.يأتي ذلك في إطار سياسة الدولة لمواجهة قدم عمر محطات المياه وارتفاع أسعار المحطات المدمجة التي تتعدى 20 مليون جنيه، حيث تبنت الدولة التقنية الجديدة بالتعاون مع شركات تكنولوجيا المياه من ألمانيا، لإنتاج مياه نظيفة صالحة بتكلفة 300 ألف جنيه لإنتاج 25 لترا في الثانية لخدمة عشرين ألف مستفيد يوميا.وتعد البئر الجديدة صديقة للبيئة، حيث لا تستخدم في تشغيلها كيماويات إنما تعتمد على الترشيح الطبيعي للتربة، حيث جرى حفر البئر بجوار مجرى مائي وتصل مياهها أفقيا من خلال التربة، حيث تصل نظيفة تماما من الشوائب والبكتيريا والفطريات ثم تضخ لخط المياه بعد إضافه نسبة من الكلور.وشهد مراسم إطلاق البئر الجديدة، اليوم، في الخصوص، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، يرافقهما المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، وشريف والي محافظ المنطقة الروتارية، حيث جرى افتتاح محطة الآبار الشاطئية بمدينة الخصوص بطاقة إنتاجية 2100 متر مكعب / يوم، لخدمة 14 ألف نسمة من أهالي مدينة الخصوص بتكلفة قدرها 550 ألف جنيه، بمساهمة 300 ألف جنيه من نوادي روتاري لتغطية جزء من احتياجات مواطني مدينة الخصوص من مياه الشرب.وأشاد محافظ القليوبية بالتعاون الوثيق بين المحافظة ونوادي روتاري، وحسن اختيارها للمشروعات المؤثرة التي تعود بالنفع على المواطن البسيط.وقال المحافظ إن المشروع يأتي في إطار مبادرة "حياه كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي تظهر مدى الحب والولاء لهذا الوطن، ودعم القادر لغير القادر من الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لخدمة القرى الأكثر فقرا والأكثر احتياجا.وأضاف أن مدينة الخصوص بهذا التعداد السكاني الكبير أصبحت بحاجه إلى المزيد من المشروعات والتنسيق مع نوادي روتاري ومؤسسات المجتمع المدني، خصوصا في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، معتبرا أن افتتاح هذا البئر الشاطئي تتويجا لقصه نجاح تعاون بين الأجهزة التنفيذية الحكومية والجهات الأخرى لإيجاد تنمية حقيقية في المجتمع.وأوضح المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، أن من مميزات الآبار الشاطئية أنها لا تتأثر بمصادر التلوث المختلفة سواء طبيعية أو صناعية، كما إنها تعد تقنية رخيصة وبسيطة.وأكد، أن الشركة القابضة تولي اهتمامًا لخطط وعمليات الإحلال والتجديد، كما وضعت معايير لإدارة المحطات والشبكات من ضمنها الحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM وهي شهادة ألمانية.