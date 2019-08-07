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رياضة

برنامج تثقيفي وسياحي وترفيهي لـ300 شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:21 م
صدى البلد
ريهام بكير
التقى وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء بـ 300 شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية، والذين وفرت لهم الوزارة بالتعاون مع جهاز شئون القبائل برنامجا تثقيفيا وسياحيا وترفيهيا وذلك خلال الفترة من 4 الى 8 أغسطس الجاري.

واستمع الوزير لعدد من الشباب الذين عرضوا رؤيتهم لعدد من المشاريع التي تنفذها الوزارة في محافظاتهم، حيث أكد وزير الرياضة على الاهتمام بهذه الرؤى المختلفة التى من شأنها أن تضيف فاعلية أكثر للبرامج والأنشطة التي تنظمها وتنفذها الوزارة.

وأضاف وزير الشباب بأن الوزارة، تعمل بشكل مستمر على تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، من خلال الاندماج الكامل الذى تسعى إليه الدولة لكل أبنائنا في جميع محافظات الجمهورية، وخصوصا المحافظات الحدودية.

واختتم كلمته بالتأكيد على الهدف من البرامج والمشروعات والمعسكرات التي تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفذها الوزارة وهو التجمع والتواصل، والتعرف عن قرب على قيمة ومكتسبات هذه المعسكرات التى تحقق التعاون وكذلك تنمية الولاء والانتماء لدى الشباب.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جهاز شئون القبائل تواصل الرحلات الترفيهية والثقافية تحت عنوان "اهل مصر" لابناء وشباب المحافظات الحدودية شمال سيناء ،جنوب سيناء، اسوان ، مطروح، البحر الاحمر ،حلايب وشلاتين، الوادي الجديد خلال الفترة من 4 إلى 8 أغسطس.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة على تحقيق التواصل مع ابناء وشباب المحافظات الحدوديةً بمشاركه 300 شاب وفتاة بواقع 50 من كل محافظة بعمل رحلات ومعسكرات تثقيفية وترفيهية لهم وزيارات لأهم المعالم السياحية و التاريخية للقاهرة حتي يستطيع الشباب معرفة ومشاهدة المعالم.

ودمج شباب المحافظات الحدودية في المجتمع ، والتخفيف عنهم من الاضرار التي يخلفها الارهاب ،وتعديل ومواجهة الافكار المتطرفة بالمنطقة ، والتعرف علي عظمة بلدهم حيث يتخلل البرنامج زيارات سياحيةً وترفيهية خاصة أن توجهات الدولة تهدف الي الاهتمام بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية وأبنائها.

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