ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر تخطت مرحلة العوز.. نشأت الديهي: لن يستطيع أحد لي ذراعها

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:22 م
مصر
مصر
خالد محيي الدين
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جميع الصحف الإيطالية اليوم تشيد بقدرة مصر على محاربة الإرهاب، وأنها الحصن بالنسبة للمنطقة لمواجهته.

وأشار "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع علي فضائية "TeN"، إلى أن هناك الكثير من الدول التي تؤمن بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مكافحة الإرهاب في المنطقة والتصدي لها، لافتا إلى أن الرئيس الصيني أكد دعمه لجهود مصر في حماية أمنها ومكافحة الإرهاب.

وشدد على أن مصر تخطت مرحلة العوز، ولن يستطيع أحد أن يلوي ذراعها؛ لكون قوة أي دولة بالعمل والصناعة والإنتاج، والعالم أجمع أصبح يحترم مصر.

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. ميلوفيتش يقترب من تدريب الزمالك.. بديل صلاح في ليفربول.. مهاجم أفريقي على أعتاب الأهلي

بعد الاستحواذ عليه.. تركى آل الشيخ يصدر قرارات مصيرية لإنقاذ ألميريا الإسباني

إخوان قطر وتركيا محبطون.. الجيش الليبي: معركة طرابلس وصلت مراحلها الأخيرة

كي يكون عبرة.. صدام حسين مكبلا في مقرات الحكومة والبرلمان بـ العراق

أسرع علاج نقص الحديد بالأعشاب.. 5 طرق من مطبخك

بعد انتشار جدول جديد للأبراج الفلكية.. تعرف على حقيقة إضافة برج حواء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة تكشف عن أناقة شيماء سيف في عيد ميلادها

بـ فستان قصير مشجر.. منة فضالي تبهر متابعيها على إنستجرام

بـ شعر هايش.. ميس حمدان بإطلالة جريئة تكشف عن المايوه..صور