مصر تخطت مرحلة العوز.. نشأت الديهي: لن يستطيع أحد لي ذراعها

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جميع الصحف الإيطالية اليوم تشيد بقدرة مصر على محاربة الإرهاب، وأنها الحصن بالنسبة للمنطقة لمواجهته.





وأشار "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع علي فضائية "TeN"، إلى أن هناك الكثير من الدول التي تؤمن بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مكافحة الإرهاب في المنطقة والتصدي لها، لافتا إلى أن الرئيس الصيني أكد دعمه لجهود مصر في حماية أمنها ومكافحة الإرهاب.



