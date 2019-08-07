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رياضة

أحمد علي يكشف لـ صدى البلد حقيقة مفاوضات الزمالك معه .. فيديو

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:58 م
صدى البلد
حسن العمدة
كشف أحمد علي مهاجم بيراميدز المنضم حديثا لصفوفه عن طموحاته مع الفريق فى الفترة القادمة .

وقال اللاعب فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" ، اننا نمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين وعلي أعلي مستوي وجهازا فنيا بقيادة الفرنسي ديسابر وإدارة النادي التي تساعد باستمرار، وأننا قادرون علي المنافسه في كافة البطولات التي سنشارك بها وينقص فقط اجتهاد اللاعبين داخل الملعب .

وبسؤاله عن مفاوضات الزمالك معه ، أجاب ، أنه متواجد حاليا مع فريق بيراميدز وموضوع المفاوضات انتهى تماما ، وأركز حاليا مع فريقي الجديد لأكون علي قدر المسؤولية .

واختتم أحمد علي ، تصريحاته بأن هدفه ان يكون هداف الدوري والفريق فى الموسم القادم، مضيفا "يجب ان أنهي فيما بدأت".

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