برلماني: تطبيق الشمول المالي يدمج الاقتصاد غير الرسمي

قال النائب سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تطبيق الشمول المالى بمصر من شأنه دعم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى فمن خلال زيادة أعداد المتعاملين مع البنوك يتم الوصول للأفراد أصحاب المشروعات غير الرسمية "مصانع بير السلم" التي هي أساس الاقتصاد القومي.





وتابع "البطيخى" خلال تصريحات لـ"صدى البلد": الوصول لأصحاب الاقتصاد غير الرسمى عن طريق البنوك يعنى يضعهم تحت مظلة الضرائب والرقابة، مطالبا الجهات الرقابية بالدولة بالتشديد فى تنفيذ القوانين الموجودة حاليا والتى تكافح الاقتصاد غير الرسمى لحين تشريع قانون جديد خاص بهذا الشأن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لخدمة الاقتصاد القومى للدولة.



