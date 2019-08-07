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رياضة

أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 7-8-2019..تغريم الابيض..ورحيل طارق حامد

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:01 م
عمر سلامة
تدريب الزمالك.. جلسة بين طارق يحيى وأيمن حفني.. تأهيل شيكابالا.. ومران خفيف لـ علاء
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، الذين شاركوا أمس الثلاثاء، في ودية المتحدة للإسكان، تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي.

موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى نهائى السوبر الإفريقى
أسدل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " الجدل حول بطل دورى أبطال إفريقيا للموسم 2019 بعد أن أعلن بشكل رسمى فوز الترجى بالمسابقة على إثر اجتماع لجنة الانضباط بالكاف اليوم.

15 مليون جنيه تدفع قناة الزمالك للخروج إلى النور فى هذا الموعد
انتعشت خزينة نادي الزمالك بمبلغ 15 مليون جنيه خلال الساعات الماضية من جانب الشركة الراعية كدفعة من مستحقات النادي.

كاف يغرم الزمالك 20 ألف دولار .. لهذا السبب
أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نادي الزمالك بتوقيع عقوبة على النادي بتغريمه 20 ألف دولار.

الزمالك يقدم وعدا لـ طارق حامد.. تعرف عليه
وعد مجلس إدارة نادي الزمالك، طارق حامد لاعب الوسط بنادي الزمالك، بالاحتراف خلال الموسم المقبل والسماح له بخوض تجربة جديدة.

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