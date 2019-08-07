بعد شعوره بآلام في ركبته.. كريم نيدفيد يعود إلى ألمانيا من جديد

أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق سوف يعود إلي ألمانيا للعرض على الطبيب الذي أجرى له الجراحة.



وقال طبيب الأهلي، إن كريم نيدفيد ما زال يعاني من بعض الآلام كلما زاد الحمل البدني، ما يتطلب عرضه على الطبيب الألماني المُعالج له مرة أخرى.



وأوضح أن الآلام ربما تكون نتيجة الرشح الذي أصابه وسوف يتم عرضه على الطبيب الألماني للتأكد من سلامته.



ويستعد الأهلي لمواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد القادم، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

