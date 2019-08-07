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رياضة

خطاب جديد من اتحاد الكرة بشأن توثيق عقود المدربين.. تفاصيل

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:12 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
يسرى غازى
ينشر "صدى البلد" خطاباً تم إرساله من قبل اتحاد الكرة الى مختلف مناطق الجمهورية بخصوص توثيق عقود المديرين الفنيين والمدربين ومديري الكرة بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وتضمّن الخطاب تأكيد مسئولى الجبلاية للمناطق على عدم السماح للمدربين الدخول فى المباريات إلا بعد استخراج البطاقات الموسم الرياضي 2020/2019.

وشمل الخطاب أيضًا تشكيل لجنة لشئون المدربين لتولي النظر في أي منازعات خاصة بالمدربين للموسم الرياضي 2020/2019.

وتمسك مسئولو الجبلاية بأنه لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادي وتم فسخ عقده من جانبه أن يتعاقد مع نادٍ آخر في المسابقة ذاتها في نفس الموسم ويسمح له بالتعاقد مع نادٍ آخر في حالة فسخ العقد من قبل النادي.
خطاب جديد من اتحاد الكرة بشأن توثيق عقود المدربين.. تفاصيل

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