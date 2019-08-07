خطاب جديد من اتحاد الكرة بشأن توثيق عقود المدربين.. تفاصيل

ينشر "صدى البلد" خطاباً تم إرساله من قبل اتحاد الكرة الى مختلف مناطق الجمهورية بخصوص توثيق عقود المديرين الفنيين والمدربين ومديري الكرة بالاتحاد المصري لكرة القدم.





وتضمّن الخطاب تأكيد مسئولى الجبلاية للمناطق على عدم السماح للمدربين الدخول فى المباريات إلا بعد استخراج البطاقات الموسم الرياضي 2020/2019.





وشمل الخطاب أيضًا تشكيل لجنة لشئون المدربين لتولي النظر في أي منازعات خاصة بالمدربين للموسم الرياضي 2020/2019.



