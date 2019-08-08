الأورمان تنهي استعداداتها لتوزيع اللحوم البلدية في قرى المنيا

أكد مدير عام جمعية الأورمان اللواء ممدوح شعبان ، أن الجمعية انتهت من استعداداتها لذبح وتوزيع 30 عجلًا فى قرى محافظة المنيا، حيث يتم الذبح فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة باتليدم وسمالوط وطمبو ببني مزار ومغاغة.





وأوضح مدير عام جمعية الأورمان أن عملية الذبح سوف تبدأ سوف تبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح والتشفية والتعبئة والتغليف وتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا.





وأشار مدير عام جمعية الأورمان إلى أن الأورمان أطلقت مبادرة "أضحيتك فرحة ليك وليهم"، حيث تستهدف المبادرة إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وفى نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكاني.





وتابع مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية تقوم هذا العام بمحافظة المنيا بتوزيع عدد (57) ألف كيلو لحوم أضاحى وبالتوزاى مع ذبح وتوزيع لحوم الأضاحى البلدية داخل مصر تقوم لجنة من الأورمان بالسفر الى دولة البرازيل التى يتم استيراد اللحوم منها والبداية باختيار العجول المراد ذبحها بما يناسب شروط الاضاحى فى الإسلام ، وكذلك البدء بذبحها وفق احكام الشريعة الإسلامية بعد صلاة عيد الأضحى بتوقيت بلد استيرادها مع التأكد من جودة التعبئة والتغليف وضمان سلامة الشحن إلى مصر لتوزيعها على غير القادرين فور وصولها وذلك بحضور عدد من الأطباء البيطريين ولجنة من المركز الإسلامي بالبرازيل.



