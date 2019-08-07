خلال ورشة التمييز الحكومي.. تحديات تواجه المنطقة العربية لتطوير الجهاز الإداري..رفع كفاءة العناصر البشرية وكوادر الصف الثاني أبرز الإيجابيات

التميز الحكومي:

3 معايير مطوّرة تحفز الحكومات وتخلق فكرا قياديا إيجابيا

نستهدف التركيز على ريادة وتميز الأفكار

نجاح الورش التدريبية يعكس أهمية الجائزة عربيا

إحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي العربي

العبيدلي:

تحفيز الإبداع وتطوير جودة الخدمات للارتقاء بالعمل الإداري بدبي



أكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عضو مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، أن تحقيق التميز في العمل الحكومي العربي يتطلب إحداث نقلة نوعية شاملة في أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها وإعادة النظر في طريقة تقديم الخدمات للمجتمع وتشجيع الممارسات والتجارب الرائدة والمتميزة في هذا المجال لدعم وتعزيز التنمية الإدارية في الدول العربية.



وأشار خلال الورشة التدريبية الأولى لجائزة التميز الحكومي العربي، إلى أن تحقيق التميز الحكومي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه عمل الحكومات العربية، وأن المورد البشري هو العنصر الرئيسي في عملية تطوير العمل الحكومي، وأساس التنمية الشاملة والفاعلة في العمل الإداري الذي يلبي احتياجات المتعاملين ويخدم أفراد المجتمع، معتبرًا أن جوائز التميز والاحتفاء بالكفاءات الحكومية العربية والتجارب الناجحة وتشجيع المشاركة فيها من خلال الورش التعريفية وسيلة لتحقيق هذه الغاية للوصول إلى الريادة وإحداث نقلة نوعية شاملة في أداء الجهات الحكومية وخدماتها في الدول العربية كافة.



وأضاف القحطاني أن تنفيذ الورشة التدريبية الأولى لجائزة التميز الحكومي العربي يأتي في إطار خطة عمل معتمدة للتعريف بالجائزة وفئاتها ومعاييرها لتعزيز مشاركة الحكومات والمؤسسات العربية في هذه الجائزة والاستفادة منها كخارطة طريق لتطوير وتحسين الأداء الحكومي.



وأشاد بجهود حكومة دولة الإمارات في دعم الجائزة ونشر ثقافة الجودة والتميز في الدول العربية، في إطار دعمها المتواصل لمنظومة العمل العربي المشترك وحرصها على استفادة الدول العربية من تجربتها في تطوير العمل الحكومي ودعم كافة المؤسسات الحكومية العربية بما يسهم في إحداث نقلة نوعية شاملة في تحسين مؤشرات الأداء والخدمات الحكومية وتشجيع الممارسات والتجارب الرائدة والمتميزة في هذا المجال بما يعزز ثقة المواطن في عمل المؤسسات الحكومية.



وأكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في القيادة العامة لشرطة دبي، أهمية تحفيز الإبداع والتطوير في العمل الإداري الحكومي بما يسهم في تلبية تطلعات الشعوب العربية في الحصول على خدمات متميزة وذات جودة عالية وبما يحقق الرضا والسعادة للمتعاملين والمجتمع.



كما استعرض برامج وجوائز الجودة والتميز ومراحل تطورها في العالم وتناول منظومة التميز الحكومي الإماراتية، وعدد من مبادرات حكومة دولة الإمارات في مجال التطوير الحكومي وأثر تطبيق هذه المبادرات في تحسين الخدمات وتحقيق الرضا للمتعاملين، كما شملت الورشة التدريب العملي للمنسقين في مجال تحسين وتطوير الخدمات وصياغة الرؤى بما يسهم في سهولة عملية التجهيز والتقديم للجائزة.



وتطرقت الورشة التدريبية لجائزة التميز الحكومي العربي إلى معايير فئات الجائزة وخاصة الفئة الرئيسية التي تشكل منظومة حكومية متكاملة، تمثل الدعائم الأساسية للريادة حيث تم تطويرها بناءً على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الحكومي.



وتتضمن المعايير ثلاثة محاور رئيسية، تستهدف صياغة رؤية طموحة ذات توجه مستقبلي للجهات الحكومية وتحقيق هذه الرؤية من خلال إعداد الخطط والمشاريع والمبادرات الحكومية، وتركز على تبني الابتكار والتطوير المستمر في عملها بما يضمن تقديم خدمات متميزة بأسلوب مبتكر والاستفادة من التطورات التكنولوجية والوسائل الذكية في مواكبة التغيير وتطوير قدراتها المؤسسية، إضافة إلى توظيف الممكنات المتكاملة ومواردها من خلال العمل ضمن إطار حوكمة واضح لتحقيق أهدافها واستراتيجياتها ورؤيتها الطموحة.



وترتكز معايير الجائزة في الفئة الرئيسية بمحاورها الثلاثة على الأداء المؤثر الذي يتضمن النتائج والتأثيرات الإيجابية على الجهات الحكومية وضمان تميزها، وانعكاساتها على جودة حياة المجتمع واستدامتها على المدى الطويل بما يحقق ريادتها وتميز حكومتها دوليًا.



أوضح مروان الزعابي نائب الأمين العام لجائزة التميز الحكومي العربي، مدير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، معايير فئات المشاريع والتجارب والمبادرات التي تركز على ريادة وتميز الأفكار فيها وكفاءة وفاعلية التطبيق والتنفيذ والنتائج الريادية المحققة منها.



كما أوضح خلال الورشة التدريبية لجائزة التميز الحكومي العربي، معايير فئات الأفراد والقيادات والتي شملت بناء القدرات والفكر الاستراتيجي والمبادرة والابتكار والتعلم المستمر والأداء والإنجازات الاستثنائية المحققة. كما تم شرح أدوات التقييم لهذه الفئات ضمن الورشة.



وتعرف المشاركون في الورشة التدريبية على أسلوب التقييم للمشاركات والترشيحات في فئات الجائزة بمختلف مستوياتها، حيث يعتمد أداة التقييم في الفئة الرئيسية المتعلقة بأفضل وزارة عربية وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية على قياس مستوى التميز الريادي لدى الجهات الحكومية، وتم تصميمها انسجامًا مع منظومة التميز الحكومي الإماراتية التي تركز على تقييم القدرات بنسبة 40%، وتقييم النتائج والأداء المؤثر بنسبة 60%.

