الكبار يتحالفون مع مصر فى مجال الكوابل البحرية.. تفاصيل



وعلق ديدييه ديلارد، الرئيس التنفيذي لشركة “Orange Marine” اورانچ مارين على هذا الحدث قائلًا: " تتمتع Orange Marine بخبرة عريضة في مجال تقديم خدمات الكابلات البحرية في جميع انحاء العالم، وخاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. ونظرًا للأهمية المتزايدة للكابلات البحرية، يسعدنا أن نستكشف طرقا جديدة لتعزيز هذه الخدمات مع شريك مثل فايبر مصر"



وعلق المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فايبر مصر، قائلًا: "أرحب بهذه الخطوة الهامة التي تضفي الطابع الرسمي على العلاقات والمفاوضات القائمة بين مجموعة Orange Marine ومجموعة فايبر مصر وتعززها. كما أتطلع إلى المزيد من التعاون البناء بين الطرفين لصالح صناعة الكابلات البحرية في جميع أنحاء العالم."



وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات :"سعداء بالتعاون مع فايبر مصر لتقديم خدمات تكاملية في مجال الكوابل البحرية، والاستفادة من الخبرات والامكانات التي تمتلكها المصرية للاتصالات كونها الشركة الرائدة في مجال الكابلات البحرية في المنطقة. نسعى عبر تلك الشراكة إلى تعزيز أطر التعاون بين الجانبين بما يساهم في تنفيذ استراتيجتنانحو تنويع الخدمات، والدخول في أسواق جديدة."

في ثاني شراكاتها الإستراتيجية في مجال الكوابل البحرية، أعلنت "فايبر مصر" المتخصصة في مجال الاتصالات وتكامل الأنظمة والبنية التحتية التكنولوجية عن توقيع مذكرة تفاهم مع "أورانچ مارين" الشركة الرائدة عالميا في خدمات مد وتوصيل وصيانة كابلات الاتصالات البحرية، لتعزيز التعاون بينهما على المدى الطويل في قطاع خدمات الكابلات البحرية، بهدفتأسيس اول مركز إقليمي في مصر وافريقيا لتقديم خدمات هذا النوع من الصناعة.يأتي التعاون استكمالا للشراكات الإستراتيجية التي تقوم بها فايبر مصر، وذلك بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات فى مجال تقديم الخدمات المكملة للكابلات البحرية، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التجارية في مجالات إصلاح وصيانة الكوابل البحرية، بالإضافة إلى إدارة المشروعات البحرية، وخدمات شحن الكوابل وتخزينها، وتقديم الدعم اللوجستي للسفن.وأضفت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع "أورانج مارين" طابعا رسميا على سلسلة من التفاهمات والتفاعلات المتبادلة بين "اورانچ مارين" التابعة لمجموعة اورانچ العالمية لخدمات الاتصالات المتكاملة، وفايبر مصر التي أثبتت وجودها إقليميا كشركة راسخة وجديرة بالثقة.وبموجب هذه الاتفاقية سيتعاون الطرفان استراتيجيا مع التركيز على تطوير شركة أفريكا مارين “Africa Marine”، وهي إحدى شركات فايبر مصر المتخصصة في خدمات الكابلات البحرية، بما في ذلك بناء وتشغيل الشبكات، ومد وصيانة وتخزين الكابلات البحرية ومشتملاتها، ومساعدة مشغلي شبكات الكابلات البحرية وشركات صيانتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط على زيادة كفاءتها وتقليص مدة تقديم خدمات الصيانة.وتهدف كل من “Orange Marine” اورانچ مارين وفايبر مصر إلى تقديم كافة الخدمات في مجال صناعة الكابلات البحرية في افريقيا والشرق الأوسط، وتعزز مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين التعاون المستمر بينهما على الصعيدين التجاري والاستراتيجي.