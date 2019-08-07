ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ هندسة بترول: ثروات مصر التعدينية تقدر بـ تريليونات من الجنيهات.. فيديو

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:10 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فاروس، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع الأسمدة الفوسفاتية، اليوم، أن هناك اهتماما متواصل من الرئيس بالثروة المعدنية في مصر.

وأضاف الدكتور رمضان أبو العلا، فى مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم" عبر فضائية " الحياة " أن ثروات مصر التعدينية وفقا للأرقام الرسمية لا تقل عن عدة تريليونات من الجنيهات، وانها بالغة الاهمية وتلعب دورا مهما فى التنمية المستدامة من خلال وما توفره من خامات فى عمليات التصنيع والزراعة مثل مجمع الفوسفات.

واشار أستاذ هندسة البترول إلى أن عدم وجود كيان محدد يشرف على الثروة المعدنية يتسبب فى تعدد الاشراف وإهدار الثروات. 

وأوضح أستاذ هندسة البترول انه يمكن أن يدخل لمصر من الثروة المعدنية وللموازنة العامة للدولة ازيد من ما يتم توفيره من البترول والغاز الطبيعي مشيرا الى ان سيناء بها مخزون استراتيجي من الثروات المعدنية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال 5 سنوات.. 6 محطات مهمة ساهمت في تطور قطاع التعدين

ترشيحاتنا

بدأت الأزمات مبكرًا.. أحلام تتسبب في غضب حماقي وراغب وسميرة بأولى حلقات ذا فويس

تطور مثير في قضية فتاة بريطانية اتهمت 12 إسرائيليا باغتصابها فى قبرص.. شاهد

احتفال مصطفى فتحي نجم الزمالك بحفل زفافه فى مسقط رأسه بالدقهلية.. شاهد

شاهد.. ظهور حوت على شواطئ الساحل الشمالي.. والبيئة تعلق على الواقعة

المسماري: استهداف طائرة تركية على متنها أسلحة خطيرة داخل ليبيا

اهم الاخبار اليوم : أدوية سرطان مغشوشة بالأسواق.. أسعار الذهب تواصل الجنون.. وصراع خلافة السبسي يشتعل في تونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها

15 صورة تكشف عن أناقة شيماء سيف في عيد ميلادها

بـ فستان قصير مشجر.. منة فضالي تبهر متابعيها على إنستجرام