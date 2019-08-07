أستاذ هندسة بترول: ثروات مصر التعدينية تقدر بـ تريليونات من الجنيهات.. فيديو

قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فاروس، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع الأسمدة الفوسفاتية، اليوم، أن هناك اهتماما متواصل من الرئيس بالثروة المعدنية في مصر.



وأضاف الدكتور رمضان أبو العلا، فى مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم" عبر فضائية " الحياة " أن ثروات مصر التعدينية وفقا للأرقام الرسمية لا تقل عن عدة تريليونات من الجنيهات، وانها بالغة الاهمية وتلعب دورا مهما فى التنمية المستدامة من خلال وما توفره من خامات فى عمليات التصنيع والزراعة مثل مجمع الفوسفات.



واشار أستاذ هندسة البترول إلى أن عدم وجود كيان محدد يشرف على الثروة المعدنية يتسبب فى تعدد الاشراف وإهدار الثروات.



وأوضح أستاذ هندسة البترول انه يمكن أن يدخل لمصر من الثروة المعدنية وللموازنة العامة للدولة ازيد من ما يتم توفيره من البترول والغاز الطبيعي مشيرا الى ان سيناء بها مخزون استراتيجي من الثروات المعدنية.