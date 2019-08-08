تكنولوجيا الشبكات والمحمول.. برنامج جديد في حاسبات بنها

أعلنت عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة بنهـا الدكتورة هالة حلمي زايد، قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بشعبتيها علمي رياضيات علمي علوم للعام الأكاديمي 2019-2020 في برنامج تكنولوجيا الشبكات والمحمول.





وأشارت عميد كلية الحاسبات جامعة بنهـا إلى أن هذا البرنامج هو أحدث البرامج التي انضمت إلى الكلية والتي ستبدأ الدراسة بها في العام الأكاديمي 2019/2020 ويهدف الى إكساب الخريجين المهارات الأساسية المطلوبة لتصميم وتطوير وتكامل شبكات الاتصال واستخدام وسائل الأمن والحماية المناسبة.





كما يعمل تمكين الخريجين من تحويل التحديات الجديدة في عالم الأمن في شبكات الحاسب إلى فرص تفتح آفاقًا جديدة أمام مصممي الشبكات ومطوري الأنظمة في هذا المجال وتزويد سوق العمل بالكفاءات العلمية المتخصصة والمؤهلة للعمل في مجال أمن وحماية الشبكات وتمكين الخريجين من المنافسة على العديد من الوظائف في هذا المجال.





كما يستهدف البرنامج إعداد الخريج للعمل في المجال العام أو الخاص كمتخصص يتحلى بأعلى مستوى من المهارات العلمية والعملية وتنمية مهارات البحث العلمي لدى الطالب في مجال الشبكات وأمن البيانات والمعلومات وكذلك تمكين الطالب من متابعة الدراسات العليا في تخصصات متميزة وحديثة في مجال شبكات الحاسب وأمن المعلومات.





وأكدت عميد كلية الحاسبات جامعة بنهـا أن البرنامج يستهدف أيضا تزويد الطلاب بالمعرفة الكافية في العلوم الأساسية لتخصصات الحاسبات والعلوم المتعلقة بدعم الشبكات وتزويد الطلاب بالتعليم الواسع في شبكات الحاسب مع التركيز بشكل خاص على المواصفات التقنية والتصميم والتنفيذ، وإدارة الشبكات الحاسوبية.