اليابان تحتفل بمرور 74 عاماً على أول قنبلة ذرية في العالم بهيروشيما

شارك الطلاب المصريون بتوصيل أصواتهم في احتفالية السلام "صرخة من أجل السلام" التي أقيمت بجامعة القاهرة وذلك في إطار الاحتفال بمرور 74 عامًا منذ ذلك اليوم الذي يجب أن يتذكره العالم أجمع وليس اليابان فقط.





ويعد السادس من أغسطس 1945، هو اليوم الذي ألقيت فيه أول قنبلة ذرية في العالم على هيروشيما.





وخلال هذه الاحتفالية التي نظمتها جامعة هيروشيما، قام حوالي 40 طالبا وطالبة من مصر، من دارسي اللغة اليابانية بتوصيل أفكارهم عن السلام مثل "السلام هو المحبة" و"الإسلام يعني السلام".





وعرضت مقتطفات من هذا الحدث وأخبار عنه في اليابان أيضًا.





وشارك في هذه الاحتفالية أيضًا الوزير المفوض بسفارة اليابان بالقاهرة، سوزوكي وممثلين عن مؤسسة اليابان والجمعية اليابانية لتطوير العلوم JSPS وغيرهم، كأعضاء في لجنة التحكيم.





وسيشارك 14 طالبا وطالبة تم اختيارهم من بين حوالي 40 طالبا وطالبة في مسابقة الخطابة باللغة اليابانية التي ستعقد الشهر القادم، حيث سيحصل الفائز في المسابقة على منحة قصيرة للدراسة في اليابان بجامعة هيروشيما.





وذكرت السفارة اليابانية في بيان لها إن التفاعل والتبادل بين الأشخاص وبعضها البعض هو اللبنة الأولى وحجر الأساس من أجل السلام.



