جامعة مصر تقيم حفل ختام التبادل الطلابي بمشاركة 4 دول عربية ..صور

عقد مركز التبادل الطلابي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حفل ختام التبادل الطلابي العربي لموسم صيف ٢٠١٩ بدار أوبرا الجامعة MUST بحضور دكتور محمد حسن العزازي رئيس الجامعة، والدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المركز، و دكتور ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة مركز التبادل الطلابي تحت إشراف الأستاذ خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء.





وقد بدأ الاحتفال بعرض فيديو التدريب وأنشطة التبادل الثقافية والترفيهية خلال فترة إقامة الطلاب، كما ألقى ممثلو الوفود من الطلاب كلمات شكر وتقدير لما قدمته لهم الجامعة من خدمات تعليمية وتدريبية وترفيهية .





كما عبروا الوفود اعجابهم بما اكتسبوه من خبرات ومهارات خلال فترة التدريب بالجامعة، والمؤسسات الخارجية بالتخصصات المختلفة، واختتم الحفل بتسليم الشهادات التدريبية للطلاب المتدربين والتقاط صورة تذكارية جماعية وسط أجواء من البهجة والسعادة .