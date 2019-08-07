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هتعمل كل حاجة من ع النت.. الإسكان: 14 مدينة ذكية تنفذ الآن من أصل 30

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:58 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، ان الوزارة بداية من العام 2014 لديها خطة طموحة للغاية، وهى بناء مجموعة من المدن الجديدة الذكية، على خلاف الانظمة التقليدية التى كان يتم العمل وفقا لها من قبل.

واضاف معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، فى تصريحات تلفزيونية انه يتم تنفيذ 14 مدينة ذكية الآن على أرض الواقع، من أصل 30، مشيرا إلى أن هناك خطة طموحة فى 2020 يتم استقبال السكان.

وأشار معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية إلى أن هناك ثورة تكنولوجية في جميع انحاء العالم، ولذلك يجب ان تستوعب المدينة هذا الامر على سبيل المثال يجب ان تكون هناك سرعات عالية من الانترنت تصل إلى 100 ميجا وتزيد أكثر من ذلك .

وأوضح معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، أنه يتم توفير جميع الخدمات عن طريق الإنترنت، فلن تحتاج ان تذهب بنفسك لسداد الفواتير او مرور المحصل، بالاضافة الى وجود طرق تستوعب حركة أكثر فضلا عن عمل إصلاحات بدون تعطيل الطرق الموجودة .

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