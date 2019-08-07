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الإرهاب لن يؤثر في مصر.. أحمد موسى: محمد أبو العينين تبرع بكل السيراميك اللازم لـ معهد الأورام

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:44 م
أحمد موسى
أحمد موسى
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسي، خلال تغطية خاصة لمناسك الحج من الأراضي المقدسة، إن الجميع يجب ألا يخاف على مصر لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيقضي على أى مُخرِّب.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه، برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك تبرعات كثيرة جاءت من المصريين المخلصين والعرب الأوفياء لترميم معهد الأورام الذى تعرّض لعملية إرهابية فى الأيام الماضية.

وأشار أحمد موسى إلى أن رجل الأعمال محمد أبو العينين تبرّع بكل السيراميك اللازم لمعهد الأورام.

وأوضح أحمد موسى، أن الرئيس خلال كلمته اليوم وجّه بعض الرسائل القوية للمصريين، وأن الإرهاب لن يؤثر فى مصر ولن نتراجع عن البناء والتنمية.

وتابع أحمد موسي، أن الرئيس أكد أننا نحتاج تريليون دولار سنويًا لمصروفاتنا الأساسية وليس لحل المشكلات.

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