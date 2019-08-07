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رياضة

اخبار الرياضة.. احتفال مصطفى فتحي بزفافه.. تأجيل السوبر.. والأهلي نادى القرن

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:39 م
عمر سلامة
احتفال مصطفى فتحي نجم الزمالك بحفل زفافه فى مسقط رأسه بالدقهلية.. شاهد
احتفل مصطفى فتحي لاعب نادي الزمالك بحفل زفافه اليوم فى مسقط رأسه بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

بلاش نتكلم فى الماضي..تعليق مثير من عبد الله السعيد عن توقيعه للزمالك.. فيديو
تحدث عبدالله السعيد نجم منتخب مصر وبيراميدز ، عن المنافسة فى الدوري المصري والكونفدرالية بالموسم الجديد .

قرار عاجل من الكاف حول مباراة السوبر الإفريقى بين الزمالك والترجي
قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " تأجيل مباراة السوبر الإفريقى بين الترجى التونسى والزمالك التى كان من المقرر إقامتها خلال أغسطس الجارى إلى أجل غير مسمى .

الزمالك السادس ..الأهلى يتصدر سباق نادي القرن الجديد
اعتلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ترتيب أندية قارة أفريقيا، فى القرن الحالى، وفقا للمعايير الخاصة، التي يتبعها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف" فى احتساب النقاط لكل فريق.

الأهلي يحصل على حقوقه بعد تسوية النزاع وديًا مع شركة صلة
وافق مجلس إدارة النادي الأهلي، في اجتماعه مساء اليوم، برئاسة محمود الخطيب، على قبول التسوية الودية مع شركة «صلة» الرياضية، بشأن النزاع التحكيمي، عقب قيام ذات الشركة بفسخ تعاقدها مع الأهلي من طرف واحد وبدون أسباب، بعد حصولها على حقوق الرعاية.

اتحاد الكرة: استقالة المدرب من نادٍ تمنعه من تدريب آخر فى نفس المسابقة
أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء عددا من القرارات بشأن المديرين الفنيين للأندية التابعة للاتحاد.

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