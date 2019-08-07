ارتفاع صادرات مصر نصف المصنعة لـ 967.6 مليون دولار في النصف الأول العام الماضي

ارتفعت صادرات مصر من السلع نصف المصنعة خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي إلي 967.6 مليون دولار مقارنة بـ782.1 مليون دولار في الربع الأول من نفس العام بفارق 185.5 مليون دولار.



كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان صادرات الذهب ارتفعت إلي 328 مليون دولار في الربع المالي الثاني من العام المالي الماضي مقابل 141.3 مليون دولار في الربع الأول من نفس العام.



بلغت صادرات البروبلين والايثلين نحو 212.5 مليون دولار بعد ان كانت 202.3 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي.



ووصلت عوائد الحديد الصب والزهر لـ57.6 مليون دولار مقابل 88.2 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي.

