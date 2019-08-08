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فن

نسرين جواد زادة تتدرب على الغناء من أجل الحب يعشق الصدف

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:16 ص
نسرين جواد زادة
نسرين جواد زادة
أحمد البهى
تواصل الفنانة نسرين جواد زادة التحضير لدورها في الفيلم السينمائي الجديد "العشق يحب الصدف"، وتبدأ تصويره خلال أيام مقبلة.

تتلقى نسرين جواد زادة دروسًا موسيقية منذ شهرين ونصف الشهر، لتطور من نفسها في مجال الغناء، ومن المقرر أن تؤدي 3 أغنيات ضمن أحداث فيلم "العشق يحب الصدف". 

وكانت نسرين جواد زادة شاركت في بطولة أعمال فنية عدة منها "أيام أفضل ، الحمل ، أغنية أمي ، خذ نفسا عميقا ، اللهب ، الحرف الأخير".

وقدمت نسرين جواد زادة فى مجال الدراما التليفزيونية عددًا من الأعمال، أبرزها "الآغا الصغير، رأي النساء، العالم الجديد ، الوشاح الأحمر، درب التبانة، الأساطير، حكايتنا".

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