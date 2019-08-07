الجرام هيوصل لـ 1000 جنيه.. شعبة الذهب: ارتفاع الأسعار يهدد الكثير بترك المهنة

قال أمير رزق، عضو شعبة تجارة الذهب، بالغرفة التجارية، إن زيادة أسعار الذهب ترجع إلى القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تتعلق بالتعريفات والضرائب الجمركية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ما تسبب في ارتفاع عالمي لأسعار الذهب.





ونوه أمير رزق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إلي أن أسعار الذهب كانت تصل لما يقارب الـ 630 جنيها للجرام خلال الفترة الماضية، لترتفع هذا الأسبوع إلى 685 جنيها للجرام الواحد.





وأضاف أمير رزق، أنه يتوقع استمرار تلك الزيادة لمدة 3 أشهر، بدأت بالفعل خلال يوليو الماضي، ليرتفع خلال الفترة المقبلة إلى 1000 جنيه للجرام.



