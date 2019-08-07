إحدى طالبات كلية الإعلام: مستقبلنا بيضيع بسبب أخطاء الموظفين

قالت أمينة عصام، طالبة إعلام جامعة القاهرة: إنها لم تحصل على شهادة الإفادة حتى تلك اللحظة من مسئولي جامعة القاهرة .





وقالت في تصريحات هاتفية لبرنامج " مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "مفيش حاجة بتحصل وعايزين ناخد إفادة النجاح علشان التقديم في التجنيد وأكاديمية الشرطة المصرية الخاصة بالشباب"، مشيرة إلى حصول كافة الأقسام المختلفة بجامعة القاهرة على إفادة النجاح من أجل انهاء الاجراءات الخاصة عقب انتهاء المرحلة التعليمية .





وأوضحت أن أخطاء الموظفين يتحملها الخريجون خلال الفترة الحالية معربة عن تمنياتها بإنهاء تلك المشكلة في أقرب وقت .



