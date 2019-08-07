أحمد موسى ينعي الراحل عبد العظيم درويش

نشر الإعلامى أحمد موسى صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعزى فيها اسرة جريدة الاهرام لفقدانها الكاتب الصحفى "عبد العظيم درويش" .



وقال احمد موسى فى تدوينته: فقدت أسرة الأهرام والصحافة المصرية اليوم الكاتب الصحفي الكبير والأخ عبد العظيم درويش أحد من أداروا السياسة التحريرية لجريدة الأهرام في أوقات صعبة .. خالص العزاء لأسرته الصغيرة الزوجة والابنة ولأسرته الكبيرة كل زملاء وتلاميذ الراحل .. رحمه الله واسكنه فسيح جناته .وألهم محبيه الصبر.

