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رياضة

مؤمن زكريا على إنستجرام: أروح لمين يارب

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:48 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
نشر مؤمن زكريا جناح النادي الأهلي ، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور "إنستجرام" مقطعا من أغنية "أروح لمين يارب."

يذكر أن مؤمن زكريا تم استبعاده من قائمة الأهلي التي ستشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد والتي ضمت 26 لاعبًا.

ونشر زكريا مقطعا للأغنية ، التي استفسر جمهور اللاعب عن سببها في التعليقات ، في ظل عدم وضوح موقف مؤمن زكريا مع الأهلي في الفترة القادمة.

وانتقل مؤمن البالغ من العمر 31 عامًا للأهلي قادمًا من نادي إنبي في يناير من عام 2016، وتمت إعارته لناديي الأهلي وأُحد السعوديين.

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