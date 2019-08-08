محافظ الشرقية: لا نألو جهدا في استكمال منظومة عمل المراكز التكنولوجية

أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أن المحافظة لا تألو جهدًا فى استكمال منظومة عمل المراكز التكنولوجية بكل مركز ومدينة وربطهم جميعًا من خلال برنامج حديث لتأدية الخدمة المطلوبة لكافة مواطني الشرقية وفصل مؤدى الخدمة عن طالبها مع تبسيط الإجراءات وتفعيل وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني لمكافحة الفساد الإداري وتحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له مع أهمية توفير البيئة المناسبة والتدريب اللازم للعاملين القائمين على تقديم الخدمات بالمراكز التكنولوجية.





وأشار محافظ الشرقية إلى أن المراكز التكنولوجية قد استقبلت 20 ألف و837 طلبًا متنوعًا بنسبة إنجاز تعدت 98% من إجمالي الطلبات المقدمة من المواطنين بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة (الزقازيق – حى أول – منيا القمح – أبوكبير – أبو حماد – بلبيس – القرين – القنايات – مشتول السوق – الإبراهيمية – فاقوس – أولاد صقر – ديرب نجم – كفر صقر – الحسينية – صان الحجر)





وأوضح محافظ الشرقية أ ن الهدف من إنشاء المراكز التكنولوجية لتقليل الوقت وتوفير الجهد والمشقة والنفقات عن المواطنين ومنع الفساد الإدارى من خلال المعاملات والخدمات المقدمة إلكترونيًا.





وأكد محافظ الشرقية أ ن المراكز التكنولوجية حققت نقلة نوعية بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين أهمها الفصل بين مؤدى الخدمة ومتلقيها وتحقيق مبدأ الشفافية، إضافة إلى سرعة إنهاء المعاملات وتسهيل أداء الخدمة عبر شباك واحد والتواصل مع المواطنين بشكل حضارى وسريع ودعم متخذي القرار بمعلومات آلية ودقيقة.