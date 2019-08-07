أحمد موسي: 8 ملايين مواطن كانوا يحصلون على التموين بدون وجه حق

قال الإعلامي أحمد موسي، خلال تغطية خاصة لمناسك الحج من الأراضي المقدسة، إن الإرهاب موجود فى جميع الدول، موضحًا أن العالم بالكامل يعانى من جرائم الإرهاب.



وأضاف أحمد موسي خلال تقديمة، برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدي البلد، أن الجميع يعلم من يقوم بتمويل الإرهاب ومن يوفر لهم الدعم.



وأشار أحمد موسى إلى أن الجميع عليه أن يقف ضد الإرهاب الغاشم، ولابد من الاستمرار من التصدي للإرهاب و محاربته، وأكد أن أمريكا تحذر من عودة تنظيم داعش الإرهابي .



وتابع موسي: ان وضع البلاد من 8 سنوات كان غريبا معلقًا : " الناس كانت بتتثبت فى الشارع ومكنش فى استثمار ولا أمن و الان مصر فى مرحلة مختلفة عما كانت عليه من قبل.



وأوضح أن ما يحدث فى مصر حاليا لن يتم مقارنته بأى مرحلة، لان الانجاز الذي حث لن يتم ولا يمكن مقارنته بأي مرحلة.



وكشف موسى أن مصر قامت بمحاربة الفساد و الارهاب معلقًا " فى 8 ملايين مواطن كان يحصلون على سلع تموينية بدون وجه حق والدولة تصدت لهم لأن هؤلاء المواطنون حصلوا فى السنوات الماضية على ما ليس من حقهم "