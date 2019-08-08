ضبط 2149 عبوة دواء مخالف و2 طن لحوم فاسدة بـ الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية ومتابعة الأسواق ومصانع تصنيع الرنجة والأسماك المدخنة للتأكد من إجراءات التصنيع والتخزين وسلامة المعروض من المنتجات الغذائية ومطابقته للاشتراطات الصحية والبيئية.





وفي ذلك الإطار فقد قامت مديرية الطب البيطري خلال شهر يوليو 2019 بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز المحافظة والأسواق ومصانع المنتجات الغذائية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





وأوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري أنه خلال شهر يوليو 2019م شنت لجان التفتيش بالمديرية بمشاركة الجهات المختصة بالمحافظة(الرقابة التموينية ومباحث التموين والرقابة على الأغذية بمديرية الصحة )حملات تفتيشية و تم المرور على ( 564 ) محل (محل جزارة وشادر – مطعم – ثلاجة ومحل لحوم مجمدة – محل وبائع في السوق للأسماك – مجزر دواجن – مجزر حيوانات كبيرة – سوبر ماركت – هايبر ماركت ) و تحرير ( 54 ) محضر مخالفة و يضبط ( 7 طن و 348 كجم ) لحوم ودواجن صالحة للاستهلاك ( ذبح خارج المجازر ) و ( 2 طن و 787 كجم ) ( لحوم - لحوم مصنعة - دواجن - أسماك ) غير صالحة للإستهلاك الآدمي و ( 150 كجم ) لحوم وكبده تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها .





ولضبط سوق الدواء البيطري بالمحافظة أكد مدير مديرية الطب البيطري أنه تم المرور على عدد ( 8) ( عيادة بيطرية - مركز بيع وتداول الأدوية البيطرية – مصنع للأدوية - مخزن أدوية ) وتحرير عدد ( 7) محاضر مخالفة وضبط عدد ( 2149 عبوة ) لـ ( 130 صنف ) أدوية مخالفة ( أدوية مجهولة المصدر – أدوية منتهية الصلاحية – أدوية محظور استخدامها بيطريا ) وتم عمل المحاضر اللازمة ومصادرة الأدوية المضبوطة.



