اهم الاخبار اليوم : أدوية سرطان مغشوشة بالأسواق.. أسعار الذهب تواصل الجنون.. وصراع خلافة السبسي يشتعل في تونس

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.









بدأت عملية تسجيل طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس، الجمعة الماضية، والمقرر إجراؤها منتصف سبتمبر المقبل، لاختيار خليفة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية صباح 25 يوليو الماضي " اقرأ المزيد ".





أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف " تتويج نادى الترجى التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا للموسم الكروى 2019 بعد الجلسة التى تم عقدها اليوم "اقرأ المزيد ".





ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن الشاب المصري ميلاد جرجس، البالغ من العمر 30 عامًا، لقي مصرعه إثر تلقي عدة طعنات داخل مسكن جماعي بمدينة ميلانو.





وأضافت الصحيفة أن السلطات ألقت القبض على رجل مصري آخر، يبلغ من العمر 47 عامًا، كان يشارك القتيل السكن، للاشتباه بضلوعه في قتل جرجس " اقرأ المزيد ".









ارتفع متوسط سعر الذهب منذ أوائل الأسبوع الماضي وحتي ختام تعاملات اليوم " الأربعاء" بمتوسط بلغ 29 جنيها، قبل احتفالات عيد الأضحى المبارك " اقرأ المزيد ".









أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن الحكومة الهندية طلبت من السفير الباكستاني لديها مغادرة أراضيها.





ونقلت القناة عن بيان أصدرته الحكومة الباكستانية إعلانها أن إسلام آباد ستخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع نيودلهي، وستعلق التبادل التجاري الثنائي بين البلدين " اقرأ المزيد ".









أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق للقبول بالجامعات وذلك بعد انتهاء فترة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية، حيث من المقرر فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب يوم الخميس 8 اغسطس وحتى الثلاثاء 20 اغسطس

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حذرت الادارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان ،في منشورها الذي حمل رقم 28 لعام 2019 من 3 تشغيلات لصنفين من دواء علاج سرطان الثدي واخر لعلاج سرطان المخ " اقرأ المزيد ".









ينشر موقع "صدي البلد" الإخباري، خطوات تقدم المواطنين، بتظلم، عند حذف بياناتهم من البطاقات التموينية.